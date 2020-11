De jó látni! Imád oviba járni az SMA-s Zente (videó)

Zente már két és fél éves múlt, így szép lassan ő is be­lerázódhat az ovis életbe. Számítani lehetett rá, hogy ez neki nehezebben megy, mégis odáig van az oviért, és gyerektársai is nagyon megszerették a folyton mosolygós kisfiút.

„Zente túlzás nélkül imád oviba járni. Alig tudok tőle elköszönni reggelente, már gurul is be a csoportba, és amikor elhozom, nagyon-nagyon fel van dobva. Meséli, mi minden történt. Ma pedig, amikor beléptünk fáradtan, nyúzottan, olyan ovációval fogadták a gyerekek, hogy ez nemcsak neki, hanem nekem is fantasztikus élmény volt! Úgyhogy nagyon köszönjük a szülőknek, pedagógusoknak és persze a gyerekeknek, hogy ennyire simán vettük ezt az akadályt is! Köszönjük, hogy ilyen szeretettel álltok hozzá és a gyerekeket is erre tanítjátok”