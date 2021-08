Brutálisat villantott egy autóban Tóth Andi

A szexi énekesnő újabb nagyon dögös képpel készült rajongóinak.

Tóth Andi talán randevúra sietett, hisz a napokban felröppent a pletyka, miszerint összejött a Dancing with the Stars táncosával, aki a következő évadban a táncpartnere lesz.

Andrei Mangrát Tóth Andival hozták össze, ugyanis a Dzsungeltúra című film premier előtti vetítésén sok más hazai hírességgel együtt ők is jelen voltak, sőt, közös kép is készült róluk. Ez persze önmagában még semmit sem jelent, de a promotions.hu egyik olvasója is jelen volt az említett vetítésen, és ő érdekes dolgokat látott. Egyelőre mindenki találgat mi lehet az igazság, de ha majd elindul a műsor talán ez is ki fog derülni.

Ha tényleg a férfi miatt csípte így ki magát Andi akkor nagyon sokan irigykednek majd rá, de az is igaz, hogy az énekesnő egy egyszerű trikóban is tud nagyon dögös lenni, mint például most is – szúrta ki az Metropol.