Az intenzív osztályra került a koronavírusos Delhusa Gjon

Testvére közölte a rossz hírt: az énekes véroxigénszintje 80 százalék alá esett.

Nemrég sikerült Gjonival beszélni. Sok jó hírünk nincsen, sajnos egy hét ittlét után most felvitték az intenzív osztályra, tüdőoxigénszintje 80% alá esett, ezért azonnali állandó, eredménymutató megfigyelésre kellett átvinni. Automatikus kontrollerrel kellett ellátni. A gép folyamatos információt juttat az orvosokhoz„ – tudatta az énekes rajongóival a testvére a közösségi oldalon – írja az Origo.

Minden jel arra mutat, hogy a beavatkozások lassan, de biztosan a javulás felé viszik.

Kezd visszajönni az étvágya. Tízpercenként újabb és újabb gyógyszerekkel, infúzióval stimulálják. Sajnálatos módon arról is hírt kaptunk, hogy egyesek mindenképpen be akarnak jutni Gjonihoz. Nagyon szépen kérem, a szabályokat mindenki tartsa be! Ez vonatkozik a kórház központi számára is, ahova rengeteg telefonhívás érkezik – írta.