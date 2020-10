A szomszédok hallották a pestszentlőrinci kettős gyilkosságot

Nemhogy veszekedést, de még hangos szót sem hallottak kiszűrődni a szomszédok annak a 18. kerületben élő családnak a lakásából, amelynél tegnap hajnalban kettős gyilkosság történt. Épp ezért sokkolta őket, amikor megtudták, hogy a 68 éves szomszédasszonyukat, és 64 éves élettársát egy késsel kivégezte az asszony 40 éves fia.

Hétfőn 22 óra körül, amikor az Origo munkatársai ott jártak, még javában tartott a helyszínelés a hajnalban törtönt kettős gyilkosság után. Három rendőr állt a ház bejáratánál, amíg a kollégáik a tetthelyen dolgoztak. A környék szokatlanul csendes volt, szinte kihalt, a helyszínelő rendőrökön kívül alig lehetett emberekkel találkozni. Végül néhány szomszédot mégis sikerült szóra bírniuk.

Voltak, akik még csak nem is hallottak arról, mi történt, az Origo munkatársai mondták el nekik vagy akkor jöttek rá, hogy baj van, amikor felfigyeltek a bejáratnál álló rendőrökre.

Egészen eddig semmit nem tudtam róla. Bár én is a háztömbben lakom, de nem vagyok a közvetlen szomszédjuk, így csak a rendőröktől értesültem az esetről, és hogy őszinte legyek, rendkívül sokkolt. Még annak ellenére is, hogy csak látásból ismertem őket, semmilyen személyes dolgot nem tudtam róluk – mondta egy középkorú férfi.

Az az idős nő sem tudott a gyilkosságról, aki látogatóba jött a házban lakó egyik nyugdíjashoz.

Borzasztó, hogy ilyen dolgokkal kell szembesülnie az embernek. Ebben a házban lakik a rokonom, aki még nálam is idősebb, már kilencvenhat éves, én szoktam neki ételt hozni, és segíteni, amiben csak tudok. Ezek után, hogy merjem itt hagyni őt egyedül, ha azt látom, hogy még a saját házában sincs biztonságban? Nekem semmit nem mondott róla, hogy ez történt, valószínűleg eddig még ő sem tudta – közölte az asszony döbbenten.

Pár közeli szomszéd viszont egyenesen fültanúja volt a gyilkosságnak, mivel mindössze néhány fal választja el őket a tetthelytől.

Ismertem őket, mert közvetlen szomszédjuk vagyok. Hatvan év felett voltak már mindketten, az asszony is, az élettársa is, velük élt az asszony negyvenéves fia, aki a volt kapcsolatából született. Nem tudok róla, hogy bármilyen veszekedés, vagy nézeteltérés is lett volna köztük, egészen eddig békében élt egymással a család. A gyilkosság napjáig még csak egy hangos szót sem hallottunk felőlük, akkor este azonban hallottam valami furcsa hangzavart. Még azonban ez sem volt olyan komoly, végül is, minden családban lehetnek viták. Így még ezek után is teljesen váratlanul ért a gyilkosság, nem számítottam rá – mondta el egy nő, aki épp kutyasétáltatásból tért vissza a házba.

A gyilkosság előtt pár órával csapkodást, bútortologatást, hangoskodást hallottam a lakásukból, csodálkoztam, mert korábban ez nem volt jellemző a családra. Azonban még ekkor sem gondoltam, hogy eddig fajul a dolog

– tette hozzá egy másik szomszéd.

A kettős gyilkosság a 18. kerületi Mikszáth Kálmán utcában álló emeltes ház egyik lakásában történt, ahol egy 40 éves férfi megölte az édesanyját és a nevelőapját, majd feladta magát a rendőrségen. Október 26-án fél 6-kor telefonált nekik és közölte, hogy hajnalban embert ölt.

A pestszentlőrinci lakásban megtalálták a két holttestet. Már a helyszínen megállapították, hogy a 68 éves nő és a 64 éves férfi valóban gyilkosság áldozata lett.

A két holttesten késszúrás nyomait találták.

A 40 éves P. Sándort a helyszínen elfogták, és bevitték kihallgatásra. Miután a nyomozók előtt is beismerő vallomást tett, kedden őrizetbe vették és indítványozták az ügyészségnél letartóztatásának kezdeményezését.