3 gyereket hagyott félárván az életerős magyar édesapa hirtelen halála: hónapok után végzett vele a vírus?

A 38 éves, életerős Anti a család gyanúja szerint a tavasszal átvészelt koronavírus-fertőzés szövődménye miatt hunyt el. A pontos miértre a gyászoló feleség csak két hét múlva kap választ.

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

Három pici gyermek hiába keresi az édesapját, az özvegy pedig alig találja a szavakat, hogyan is magyarázza el két kislányának és egyetlen kisfiának, hogy végérvényesen megváltozott az életük. Az ingatlanszakmában tevékenykedő Anti mindig is életerős volt és tettrekész. Tervei voltak az életben, igyekezett mindent előteremteni a családjának. Szeretettel támogatta szerelmét és hű társát a gyerekek gondozásában, minden ismerős és rokon egyetértett abban, hogy a házastársakat az égiek is egymásnak szánták.

A fiatalasszony azonban most arra kényszerül, hogy eltemesse élete párját. A gyászoló özvegy testvére a Facebookon kért segítséget a jó szándékú emberektől húga számára.

A család külön nem szeretett volna nyilatkozni, ezért a közösségi médiában megjelent soraikat idézi a Bors cikke.

Nem tudjuk még biztosan, hogy mi történt, erre két hét múlva fogunk választ kapni.

Úgy sejtjük, hogy egy tavasszal átvészelt Covid-fertőzés szövődményeként megjelent embólia lehetett. Amit biztosan tudunk, hogy hirtelen és váratlanul történt.

Voltak apró előjelek, de Anti ereje teljében 38 évesen nem az a srác volt, aki megremegett egy kis lábfájástól vagy fáradtságtól. Tette a dolgát, szerető és figyelmes apja volt gyermekeinek. Hatalmas erő és törekvés volt benne, hogy biztos háttere legyen a családnak – írta az elhunyt családfő sógora. A Bors megtudta, hogy tavasszal mind a házaspár, mind a gyerekek megbetegedtek, és karanténba kerültek.

Nagyon büszke vagyok a húgomra. Ő az, aki a jég hátán is képes lenne felnevelni a piciket, viszont most arra kérnélek titeket, hogy ebben a küzdelemben, ha szeretnétek és tudjátok, lehetőségeitekhez mérten támogassátok őket. Hosszú és rögös út áll előttük, ezért minden felajánlást nagyon köszönünk és természetesen ha csak egy imát mondtok és gyertyát gyújtunk Antiért, azért is hálásak vagyunk – fejezte be a családtag.

Légzőszervi szövődmények

A koronavírusnak számos szövődménye lehet. Tudvalevő, hogy a kórokozó a légzőszervi sejteket közvetlenül fertőzi meg, ezáltal azok pusztulását okozza, ám az így elhalt sejtek újratermelődnek. A problémát tehát nem ez, hanem az immunrendszer túlzott aktiválódása jelenti, hiszen erősen károsodik a tüdőszövet is, amely viszont nem képes a regenerálódásra. A roncsolt szöveteket hegesedett szövet pótolja, ebből pedig légzési nehézségek adódhatnak.

Borítókép: illusztráció