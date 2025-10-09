Tomi Rocky már a sportlövész paralimpiára készül?

Patkás Tamás, azaz Tomi Rocky becenéven ismert győri paraúszó nem mindennapi teljesítményéről évek óta rendszeresen beszámolunk. Tomi ezúttal a sportlövészetes kalandjairól adott hírt közösségi média oldalán.

Tomi Rocky Gurisatti Gyulával versenyez a Nemzeti Lőtéren.

Forrás: Tomi Rocky

A tehetséges Tomi Rocky

A mindig jókedvű Tomi, már egy éve űzi a sportágat, és a képeket elnézve nem túlzás azt állítani, hogy tehetséges a sportágban. Már a paralimpiát is belebegtette követői szeme elé. Így nyilatkozott posztjában:

1 éve kezdtem el a sportlövészetet. Cél a paralimpia!

Tomi posztja alá záporoztak a gratulációk és a kedves kommentek, további sok sikert kívánunk neki mi is!

20 lövés 10m légpisztoly

Forrás Tomi Rocky

A teljes posztot ide kattintva nézheti meg, melyben Tomi eddig elért eredményeit és díjait is megtekintheti:

Korábbi Tomiról szóló cikkeink