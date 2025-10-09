1 órája
Tomi Rocky már a sportlövész paralimpiára készül?
Nem semmi teljesítmény! Tomi Rocky a sportlövészetben is jeleskedik, egy év gyakorlás után már a paralimpiára készül!
Patkás Tamás, azaz Tomi Rocky becenéven ismert győri paraúszó nem mindennapi teljesítményéről évek óta rendszeresen beszámolunk. Tomi ezúttal a sportlövészetes kalandjairól adott hírt közösségi média oldalán.
A tehetséges Tomi Rocky
A mindig jókedvű Tomi, már egy éve űzi a sportágat, és a képeket elnézve nem túlzás azt állítani, hogy tehetséges a sportágban. Már a paralimpiát is belebegtette követői szeme elé. Így nyilatkozott posztjában:
1 éve kezdtem el a sportlövészetet. Cél a paralimpia!
Tomi posztja alá záporoztak a gratulációk és a kedves kommentek, további sok sikert kívánunk neki mi is!
A teljes posztot ide kattintva nézheti meg, melyben Tomi eddig elért eredményeit és díjait is megtekintheti:
Korábbi Tomiról szóló cikkeink
Vonat alá esett a győri munkás – Sorsfordító balesetére emlékezik a győri paraúszó
Meghódította Londont is - Tomi Rocky megúszta a Temzét - videó, fotók
Tomi Rocky kalandos úszása a Tiszában – videó, fotó
Kerek jubileum – Tomi Rocky tizedszerre győzte le a Balatont – videó, fotók