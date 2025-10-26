október 26., vasárnap

Indul a hajsza!

1 órája

Puskás Peti is szerepel a vasárnap esti hajszában, mutatjuk mit üzent nektek - fotó, videó

Most vasárnap indul a hajsza, elkezdődik a Most Wanted forgatása. Puskás Peti is szerepel benne. Akát te is segíthetsz kedvenceidnek, vagy akár hátráltathatod is a szereplőket!

Kisalföld.hu

A szereplőket Sebestyén Balázs és segítői üldözik majd az egész ország területén, telefon, étel, szállás és pénz nélkül kell majd menekülniük és elbújniuk. Puskás Peti Ember Márkkal fog szerepelni a műsorban. 

Most vasárnap indul a hajsza, elkezdődik a Most Wanted forgatása. Forrás: Puskás Peti Facebook
Most vasárnap indul a hajsza, elkezdődik a Most Wanted forgatása. Forrás: Puskás Peti Facebook

Puskás Peti posztjában így üzent rajongóinak a segítségüket kérve:

Az, hogy mennyire sikerül elbújnunk és menekülnünk, azon is múlik, hogy amikor az utunk során találkozunk veletek, mennyire segítetek majd nekünk. Felvesztek- e, ha stoppolunk, adtok- e szállást, megetettek- e… Szóval ha láttok minket bárhol az országban a kellemetlen, feltűnő színű kezeslábasunkban, megkérhetünk titeket, hogy segítsetek?

A rajongókon tehát sok múlik, hogy kedvencük meddig jut el a műsorban. Esetleg éhesen, szomjasan és a híd alatt kell-e majd tanyázniuk, vagy tele pocakkal, puha párnák között hajtatják-e álomra a fejüket. A műsor tulajdonképpen az Ázsia Expresszhez hasonló ilyen szempontból, annyi különbséggel, hogy itt üldözik is a szereplőket, bujkálniuk is kell, illetve hazánkban játszódik, tehát akár te magad is találkozhatsz a narancssárga kezeslábasos szereplőkkel. De nemcsak segíthetitek a műsor szereplőit, hanem hátráltathatjátok is őket, ekkor Balázsék munkáját könnyítitek meg. 

Ha szökevény celebet látsz:

  • Jelentsd be az online feljelentő űrlapon!
  • Hívd a 06 70 646 6640 normál díjas számot!
  • Írj Viberen, küldj képet, videót, vagy posztolj bármelyik közösségi platformon az #rtlmostwanted hashtaggel, és tageld be az RTL Magyarország oldalát!

Peti legfrissebb posztja szerint Nyíregyházára tartanak, a kedves család aki felvette őket, pedig még almát is ajándékozott nekik. Jó lesz ha Márkék tartogatják az energiájukat, kitudja a műsor alatt mikor juthatnak hozzá még pár falathoz.

A műsor további részleteiért látogass el az RTL oldalára.

Indul a hajsza:

Üzenet a rajongóknak:

 

 

