Puskás Peti is szerepel a vasárnap esti hajszában, mutatjuk mit üzent nektek - fotó, videó

A szereplőket Sebestyén Balázs és segítői üldözik majd az egész ország területén, telefon, étel, szállás és pénz nélkül kell majd menekülniük és elbújniuk. Puskás Peti Ember Márkkal fog szerepelni a műsorban.

Most vasárnap indul a hajsza, elkezdődik a Most Wanted forgatása. Forrás: Puskás Peti Facebook

Puskás Peti posztjában így üzent rajongóinak a segítségüket kérve:

Az, hogy mennyire sikerül elbújnunk és menekülnünk, azon is múlik, hogy amikor az utunk során találkozunk veletek, mennyire segítetek majd nekünk. Felvesztek- e, ha stoppolunk, adtok- e szállást, megetettek- e… Szóval ha láttok minket bárhol az országban a kellemetlen, feltűnő színű kezeslábasunkban, megkérhetünk titeket, hogy segítsetek?

A rajongókon tehát sok múlik, hogy kedvencük meddig jut el a műsorban. Esetleg éhesen, szomjasan és a híd alatt kell-e majd tanyázniuk, vagy tele pocakkal, puha párnák között hajtatják-e álomra a fejüket. A műsor tulajdonképpen az Ázsia Expresszhez hasonló ilyen szempontból, annyi különbséggel, hogy itt üldözik is a szereplőket, bujkálniuk is kell, illetve hazánkban játszódik, tehát akár te magad is találkozhatsz a narancssárga kezeslábasos szereplőkkel. De nemcsak segíthetitek a műsor szereplőit, hanem hátráltathatjátok is őket, ekkor Balázsék munkáját könnyítitek meg.

Ha szökevény celebet látsz: Jelentsd be az online feljelentő űrlapon!

Hívd a 06 70 646 6640 normál díjas számot!

Írj Viberen, küldj képet, videót, vagy posztolj bármelyik közösségi platformon az #rtlmostwanted hashtaggel, és tageld be az RTL Magyarország oldalát!

Peti legfrissebb posztja szerint Nyíregyházára tartanak, a kedves család aki felvette őket, pedig még almát is ajándékozott nekik. Jó lesz ha Márkék tartogatják az energiájukat, kitudja a műsor alatt mikor juthatnak hozzá még pár falathoz.

A műsor további részleteiért látogass el az RTL oldalára.

Indul a hajsza:

Üzenet a rajongóknak: