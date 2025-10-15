Soproni lány kezét kérték meg a Kísértés műsorában

Kísértés Máté a szembesítő ceremónián kérte meg a lány kezét, aki meglepődve, ám boldogan mondta ki az igent kedvesének. A nagy nap részleteiről pedig meséltek a Blikknek is.

Máté a Kísértés műsorában kérte meg szíve választottjának a kezét.

Fotó: TV2

Szerelmesek a Kísértés előtt és után

Kísértés Timi elmondta a lapnak, hogy egyáltalán nem számított a lánykérésre, hiszen az utazásra készülődve nem látott gyűrűt párjánál.

Azt hittem, csak talált egy szép kagylót emlékbe, de amikor megláttam benne a gyűrűt, majdnem elájultam!

- mesélte nevetve Timi, aki szerint Máté mindig pontosan annyira tudja meglepni, amennyire kell.

Kettejük kapcsolata nem hétköznapian alakult, ugyanis nem sok páros mondhatja el magáról, hogy megjárta a Kísértés szigetét, azoknak a száma pedig még kevesebb akik együtt is hagyták el. Nem könnyű kihívás ugyanis a párunktól távol lenni egy olyan villában, romantikus tengerparti helyszínen, ahol rengetek szép hölgy és férfi lesi szerelmünk minden kívánságát, és csak egy céljuk van, hogy megkísértsenek bennünket vagy kedvesünket. A csábítók pedig Timi és Máté kapcsolatával sem kivételeztek, de szerelmük erősebbnek bizonyult - sőt, a lány állítása szerint csak erősebbek lettek.

Nem titkolom, nekem Máté a nagy Ő. Már túl vagyok néhány csalódáson, de ő más. Barát, társ és férfi egyben - jól össze van gyúrva!

- mondta csillogó szemekkel a frissen eljegyzett lány.

Timiéknél a szerelem nem luxusautókban vagy drága ajándékokban, hanem apró dolgokban nyilvánul meg, például ha Máté főz, vagy segít a kutyákkal - árulták el.

De mikor lesz Timi és Máté esküvője?

A szerelmespár jövőre tervezi a nagy napot, és bár részleteket nem árultak el, annyi már biztos, hogy hatalmas lagzi lesz. Az újdonsült menyasszony pedig biztos abban, hogy semmilyen kísértő nem tudná kizökkenteni abból amit Mátéval közösen felépítettek.