Döbbenet a színpadon: így jelent meg a rajongók előtt T. Danny + videó
A titokzatos fellépés teljesen felrobbantotta a közösségi médiát. T Danny orra már korábban is beszédtéma volt, de most minden eddiginél nagyobb figyelem irányult rá.
T Danny orra hónapok óta témát ad a bulvárvilágnak, de a legutóbbi fellépésével sikerült új szintre emelnie a találgatásokat. A rapper ugyanis teljes koncertjét maszkban nyomta le, ami rögtön felerősítette a régi pletykákat. A TikTokon terjedő videók és a sajtóban megjelent elméletek szerint a háttérben baleset, műtét vagy akár magánéleti válság is állhat - de hogy mi az igazság, az talán sokkolóbb lehet, mint bárki gondolná.
T Danny orra - maszkos fellépés, válság és sötét találgatások
Sokan úgy vélik, hogy T Danny magánéleti gondjai állhatnak a mostani rejtély hátterében. Egykori párja, Kecskés Enikő hónapokkal ezelőtti lépései már jelezték, hogy a rapper nincs könnyű helyzetben. A kapcsolatuk felbomlása után többen összeomlásról és krízisről suttogtak, most pedig a maszkos fellépés miatt ismét mindenki erről beszél. A közösségi médiában egyre többen hozzák összefüggésbe T Danny maszkját azzal, hogy a rapper túlzásba vihette a bulizást. Felmerült az is, hogy függőségben szenved, amit persze senki nem erősített meg, de a rajongók és a kommentelők körében ez a legnépszerűbb magyarázat. A bulvársajtóban többen is megjegyezték, hogy az orrával kapcsolatos titkolózás és a botrányos életvitel könnyen adhat táptalajt az ilyen spekulációknak.
A közönség nem hitt a szemének, amikor a rapper így lépett színpadra - itt a videó, ami alatt a rajongók próbálják megfejteni, mi történt az orrával.
Manuel is aggódik
A rapper kollégái közül sem mindenki nyugodt: a hírek szerint Manuel is aggodalmát fejezte ki barátja állapotával kapcsolatban. Egyesek szerint próbálja támogatni őt, mások úgy tudják, a háttérben feszült beszélgetések zajlanak a két sztár között. A rajongók viszont csak annyit látnak, hogy a két fiatal rapper közösségi médiás aktivitása sejtelmes, ami újabb találgatásokra ad okot.
Érdekességek T Dannyról
- Eredeti neve: Telegdy Dániel, de mindenki csak T Danny néven ismeri.
- Fiatalon kezdett rappelni, azóta a hazai trap egyik legismertebb arca lett.
- Több klipje is milliós nézettséget ért el a YouTube-on.
- Saját bevallása szerint sokszor improvizál a színpadon, ettől élőben még kiszámíthatatlanabb.
- Pályafutása során már többször került botrányba, de eddig mindig sikerült visszakapaszkodnia.
- Testvére Telegdy Ádám olimpikon úszó, akire mindig büszkén hivatkozik, bár ritkán látni őket együtt a reflektorfényben.
- Közeli baráti kapcsolatban áll Manuellel, akivel többször is közös zenét készítettek.
A hallgatás, ami olaj a tűzre
Amíg T Danny hallgatott, a rajongók egyre vadabb elméletekkel állnak elő. Az interneten futótűzként terjednek a posztok és videók, a bulvársajtó pedig újabb és újabb spekulációkkal szolgál. Egy dolog biztos: a rapper orra körüli titok, a pletykák és Manuel aggodalma most minden eddiginél nagyobb vihart kavart a hazai celebvilágban. Az énekes a minap arról beszélt, hogy eltört az orra, csak ennyi a gond, de pár hét és rendbejön.