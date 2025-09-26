szeptember 26., péntek

Jusztina névnap

15°
+20
+10
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Bulvár

19 perce

Döbbenet a színpadon: így jelent meg a rajongók előtt T. Danny + videó

Címkék#T Danny#koncert#botrány

A titokzatos fellépés teljesen felrobbantotta a közösségi médiát. T Danny orra már korábban is beszédtéma volt, de most minden eddiginél nagyobb figyelem irányult rá.

Kisalföld.hu

T Danny orra hónapok óta témát ad a bulvárvilágnak, de a legutóbbi fellépésével sikerült új szintre emelnie a találgatásokat. A rapper ugyanis teljes koncertjét maszkban nyomta le, ami rögtön felerősítette a régi pletykákat. A TikTokon terjedő videók és a sajtóban megjelent elméletek szerint a háttérben baleset, műtét vagy akár magánéleti válság is állhat - de hogy mi az igazság, az talán sokkolóbb lehet, mint bárki gondolná.

T Danny orra pletykák maszk koncert
T Danny orra - titokzatos maszk mögött rejtőzik a válság?
Fotó: Bánkúti Sándor / Forrás: BorsOnline

T Danny orra - maszkos fellépés, válság és sötét találgatások

Sokan úgy vélik, hogy T Danny magánéleti gondjai állhatnak a mostani rejtély hátterében. Egykori párja, Kecskés Enikő hónapokkal ezelőtti lépései már jelezték, hogy a rapper nincs könnyű helyzetben. A kapcsolatuk felbomlása után többen összeomlásról és krízisről suttogtak, most pedig a maszkos fellépés miatt ismét mindenki erről beszél. A közösségi médiában egyre többen hozzák összefüggésbe T Danny maszkját azzal, hogy a rapper túlzásba vihette a bulizást. Felmerült az is, hogy függőségben szenved, amit persze senki nem erősített meg, de a rajongók és a kommentelők körében ez a legnépszerűbb magyarázat. A bulvársajtóban többen is megjegyezték, hogy az orrával kapcsolatos titkolózás és a botrányos életvitel könnyen adhat táptalajt az ilyen spekulációknak.

A közönség nem hitt a szemének, amikor a rapper így lépett színpadra - itt a videó, ami alatt a rajongók próbálják megfejteni, mi történt az orrával.

@szabadosdudiis Slay a maszk meg minden🦸🏻‍♂️ De a szívünk szakad meg érted ❤️‍🩹 #tdanny @Telegdy Dániel #vecses ♬ eredeti hang - szabadosdudiis

Manuel is aggódik

A rapper kollégái közül sem mindenki nyugodt: a hírek szerint Manuel is aggodalmát fejezte ki barátja állapotával kapcsolatban. Egyesek szerint próbálja támogatni őt, mások úgy tudják, a háttérben feszült beszélgetések zajlanak a két sztár között. A rajongók viszont csak annyit látnak, hogy a két fiatal rapper közösségi médiás aktivitása sejtelmes, ami újabb találgatásokra ad okot.

Érdekességek T Dannyról

  • Eredeti neve: Telegdy Dániel, de mindenki csak T Danny néven ismeri.
  • Fiatalon kezdett rappelni, azóta a hazai trap egyik legismertebb arca lett.
  • Több klipje is milliós nézettséget ért el a YouTube-on.
  • Saját bevallása szerint sokszor improvizál a színpadon, ettől élőben még kiszámíthatatlanabb.
  • Pályafutása során már többször került botrányba, de eddig mindig sikerült visszakapaszkodnia.
  • Testvére Telegdy Ádám olimpikon úszó, akire mindig büszkén hivatkozik, bár ritkán látni őket együtt a reflektorfényben.
  • Közeli baráti kapcsolatban áll Manuellel, akivel többször is közös zenét készítettek.
@borsonline

Eldeformálódott T. Danny orra Telegdy Danit népszerű rapperként emlegették az elmúlt években, ám nemrég valami megváltozott. #tdanny #botrány #manuel #box #rapper #bors

♬ eredeti hang – Bors - Bors

A hallgatás, ami olaj a tűzre

Amíg T Danny hallgatott, a rajongók egyre vadabb elméletekkel állnak elő. Az interneten futótűzként terjednek a posztok és videók, a bulvársajtó pedig újabb és újabb spekulációkkal szolgál. Egy dolog biztos: a rapper orra körüli titok, a pletykák és Manuel aggodalma most minden eddiginél nagyobb vihart kavart a hazai celebvilágban. Az énekes a minap arról beszélt, hogy eltört az orra, csak ennyi a gond, de pár hét és rendbejön. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu