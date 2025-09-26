Döbbenet a színpadon: így jelent meg a rajongók előtt T. Danny + videó

T Danny orra hónapok óta témát ad a bulvárvilágnak, de a legutóbbi fellépésével sikerült új szintre emelnie a találgatásokat. A rapper ugyanis teljes koncertjét maszkban nyomta le, ami rögtön felerősítette a régi pletykákat. A TikTokon terjedő videók és a sajtóban megjelent elméletek szerint a háttérben baleset, műtét vagy akár magánéleti válság is állhat - de hogy mi az igazság, az talán sokkolóbb lehet, mint bárki gondolná.

Fotó: Bánkúti Sándor / Forrás: BorsOnline

T Danny orra - maszkos fellépés, válság és sötét találgatások

Sokan úgy vélik, hogy T Danny magánéleti gondjai állhatnak a mostani rejtély hátterében. Egykori párja, Kecskés Enikő hónapokkal ezelőtti lépései már jelezték, hogy a rapper nincs könnyű helyzetben. A kapcsolatuk felbomlása után többen összeomlásról és krízisről suttogtak, most pedig a maszkos fellépés miatt ismét mindenki erről beszél. A közösségi médiában egyre többen hozzák összefüggésbe T Danny maszkját azzal, hogy a rapper túlzásba vihette a bulizást. Felmerült az is, hogy függőségben szenved, amit persze senki nem erősített meg, de a rajongók és a kommentelők körében ez a legnépszerűbb magyarázat. A bulvársajtóban többen is megjegyezték, hogy az orrával kapcsolatos titkolózás és a botrányos életvitel könnyen adhat táptalajt az ilyen spekulációknak.

Manuel is aggódik

A rapper kollégái közül sem mindenki nyugodt: a hírek szerint Manuel is aggodalmát fejezte ki barátja állapotával kapcsolatban. Egyesek szerint próbálja támogatni őt, mások úgy tudják, a háttérben feszült beszélgetések zajlanak a két sztár között. A rajongók viszont csak annyit látnak, hogy a két fiatal rapper közösségi médiás aktivitása sejtelmes, ami újabb találgatásokra ad okot.

Érdekességek T Dannyról Eredeti neve: Telegdy Dániel , de mindenki csak T Danny néven ismeri.

, de mindenki csak T Danny néven ismeri. Fiatalon kezdett rappelni, azóta a hazai trap egyik legismertebb arca lett.

Több klipje is milliós nézettséget ért el a YouTube-on.

Saját bevallása szerint sokszor improvizál a színpadon, ettől élőben még kiszámíthatatlanabb.

Pályafutása során már többször került botrányba, de eddig mindig sikerült visszakapaszkodnia.

Testvére Telegdy Ádám olimpikon úszó , akire mindig büszkén hivatkozik, bár ritkán látni őket együtt a reflektorfényben.

, akire mindig büszkén hivatkozik, bár ritkán látni őket együtt a reflektorfényben. Közeli baráti kapcsolatban áll Manuellel, akivel többször is közös zenét készítettek.