Elhoztuk Robert Redford legjobb filmjeit: ikonikus klasszikusoktól a friss kalandokig
Robert Redford neve egyet jelent a filmsztársággal és a hollywoodi klasszikusokkal. A színész és rendező karrierje során olyan ikonikus szerepeket hozott, amelyek a mai napig elvarázsolják a közönséget. Robert Redford karrierje során rengeteg emlékezetes filmet készített, így nehéz pontosan rangsorolni, de elhoztunk egy top 10-es listát a régi klasszikusoktól a friss, modern kalandokig.
Forrás: FILIPPO MONTEFORTE / AFP
Robert Redford a hollywoodi filmvilág egyik legnagyobb ikonja, aki több évtizeden át alakította a legemlékezetesebb karaktereket. Karrierje során olyan klasszikusokban tűnt fel, mint a Butch Cassidy és a Sundance Kölyök vagy A nagy balhé, ahol a közönség a legendás Paul Newman mellett láthatta. Emellett romantikus drámákban, például a Ilyenek voltunk vagy az Távol Afrikától című filmekben is kiemelkedő alakítást nyújtott. Halála az egész világot megrázta, a továbbiakban pedig legendás filmjeivel szeretnénk rá emlékezni.
A 2000-es évek és a friss filmek sem hagyták el Robert Redford nevét a reflektorfényből. A könnyed humor kedvelői számára emlékezetes a A Vadon Mindenkié, míg az utolsó nagy szerepében, a Úriember revolverrel című filmben nosztalgikus élményt nyújtott a közönségnek. Emellett kisebb szerepekben, például az Amerika Kapitány: Polgárháború című Marvel-filmben is feltűnt, bizonyítva, hogy neve továbbra is vonzza a nézőket minden generációból.
Legyen szó klasszikus westernről, politikai thrillerről vagy modern kalandfilmről, Robert Redford filmjei mindig a minőséget, a karakteres színészi játékot és az időtlen történeteket képviselik. A színész ikonikus párosításai és felejthetetlen alakításai révén neve máig a filmtörténet legnagyobbjai között szerepel, és garantáltan minden filmrajongó figyelmét felkelti.
Robert Redford legjobb filmjei
- Butch Cassidy és a Sundance Kölyök (Butch Cassidy and the Sundance Kid, 1969) – ikonikus klasszikus, nem hagyható ki.
- A nagy balhé (The Sting, 1973) – örök kedvenc, kultikus párosítás Newmannel.
- Ilyenek voltunk (The Way We Were, 1973) – romantikus dráma Streisanddal.
- Távol Afrikától (Out of Africa, 1985) – gyönyörű romantikus dráma Meryl Streeppel.
- Az elnök emberei (All the President's Men, 1976) – politikai thriller a Watergate-ügyről.
- Jeremiah Johnson (1972) – western/dráma, természet és kaland kedvelőknek.
- Úriember revolverrel (The Old Man & the Gun, 2018) – Redford utolsó nagy szerepe; nosztalgikus és szerethető.
- Amerika Kapitány: Polgárháború (Captain America: Civil War, 2016) – Redford mellékszereplőként, de sok fiatal számára ismerős karakter.
- A Vadon Mindenkié (A Walk in the Woods, 2015) – könnyed, humoros kalandfilm, friss közönségnek is érdekes.
- A suttogó (The Horse Whisperer, 1998) – Redford rendezőként és színészként is hozzájárult, szépséges természetfilm ami még mindig népszerű.