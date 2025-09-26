szeptember 26., péntek

Ünneplés

2 órája

Óriási buli készül: születésnapját koncerttel ünnepli a Lord soproni frontembere, Pohl Mihály!

Címkék#B52#GIDÓ ÉS A FÁRAÓ#Lord#énekes#koncert#közönség#születésnap#Pohl Mihály#zenekar

Az elmúlt időszak nem volt könnyű az énekesnek, átesett egy műtéten is, de amint lábra tudott állni, az első útja a színpadra vezetett közönségéhez. Ma ünnepeljük Pohl Mihály születésnapját! A jeles eseményt egy koncerttel is megünneplik, ahová szeretettel várják rajongóikat.

Kisalföld.hu

Pohl Mihályt születésnapja alkalmából a Lord zenekar egy posztban is felköszöntötte.

A mai napon, pénteken 71 éves Pohl Mihály.
A mai napon, pénteken 71 éves Pohl Mihály. 
Forrás: MW-archív

Pohl Mihály születésnapja alkalmából

Az együttes posztjában egy közös ünneplésre is invitálja rajongóit, melyet a Barba Negraban tartanak péntek este Budapesten. Az Lord koncert előtt különféle előadókat is hallhat a közönség, de az estét 20.40-es kezdettel a Lord zenekar fogja megkoronázni.

Az esemény programja: 17:30-kor kapunyitás, majd 18:10-től a GIDÓ ÉS A FÁRAÓ szórakoztatja a közönséget, ezt követően 19:25-től a B52, az estét pedig 20:40-től a LORD zenekar fogja zárni.

Az ünneplés további részleteiért kattintson ide.

A soproni származású énekes korábban már ellátogatott stúdiónkba is, az erről készült cikkünket ide kattintva megtekintheti.

A zenekar posztja pedig itt látható:

Tekintse meg korábbi cikkeinket is

Pohl Mihály felépülését visszanézheti korábbi cikkeinkben

 

 

 

 

 

