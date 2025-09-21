Volt szépségkirálynő hódítja meg a képernyőt – Ő lesz a Mokka új sztárműsorvezetője!

Új, izgalmas fejezet kezdődik a Mokka életében: a népszerű reggeli műsor új műsorvezetővel bővíti csapatát, méghozzá nem is akármilyennel. Proksa Alexandra, akit a nagyközönség már jótékonysági és gyereknevelési témájú szerepléseiből ismerhet, mostantól nap mint nap köszönti a nézőket a TV2 képernyőjén.

Eláruljuk ki lesz a Mokka új arca.

Forrás: tv2csoport.hu

A Mokka új sztárja

„Tízéves álmom vált valóra a felkéréssel” – mondta Alexandra, aki a TV2 Akadémián sajátította el a műsorvezetés alapjait. Bár hét évig közgazdászként dolgozott, hamar rájött, hogy a pénzügyi világ nem az ő terepe. Sokan emlékezhetnek rá a 2005-ös Miss Universe Hungary győzteseként, ám - mint elárulta - a modellkedés sosem állt igazán közel a szívéhez.

Szalai Vivien, a csatorna hírigazgatója szerint Alexandra érkezése igazi nyereség a Mokka számára:

Szandra amellett, hogy tapasztalt tévés, két kisgyereket nevel, fontos jótékonysági munkát is végez. Nagyon örülök, hogy műsorvezetőként is csatlakozik a Mokkához.

A kétgyermekes anyuka számára a korai kelés sem újdonság, így a reggeli élő adások nem jelenthetnek akadályt.

Szeretném magamat adni a Mokkában. Laza, humoros ember vagyok, és egy kis könnyedséget is belecsempésznék a reggelekbe.

– mondta mosolyogva. Emellett célja, hogy a politikai témákban is elmélyedjen, hogy még hitelesebb műsorvezető lehessen.

Proksa Szandra lesz a Mokka új műsorvezetője.

Forrás: Proksa Szandra - Hivatalos Oldala / Facebook

A nézők tehát biztosak lehetnek benne, hogy a reggeli kávé mellé a Mokka ezentúl újfajta frissességet és őszinte mosolyt kínál Proksa Alexandra debütálásával - írta a borsonline.hu.