szeptember 21., vasárnap

MirellaMáté névnap

20°
+30
+16
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Új sztár a TV2 képernyőjén

1 órája

Volt szépségkirálynő hódítja meg a képernyőt – Ő lesz a Mokka új sztárműsorvezetője!

Címkék#TV2#Proksa Alexandra#műsorvezető#Mokka

A szépségkirálynő régóta dédelgetett álma valóra vált: a 2005-ös Miss Universe Hungary győztese mostantól a műsor egyik új arca lesz. A kétgyermekes anyuka nemcsak tapasztalt tévés, de friss energiát és könnyed humort ígér a reggeli műsor nézőinek. Mutatjuk a Mokka új sztárját.

Kisalföld.hu

Új, izgalmas fejezet kezdődik a Mokka életében: a népszerű reggeli műsor új műsorvezetővel bővíti csapatát, méghozzá nem is akármilyennel. Proksa Alexandra, akit a nagyközönség már jótékonysági és gyereknevelési témájú szerepléseiből ismerhet, mostantól nap mint nap köszönti a nézőket a TV2 képernyőjén.

Eláruljuk ki lesz a Mokka új arca.
Eláruljuk ki lesz a Mokka új arca. 
Forrás: tv2csoport.hu

A Mokka új sztárja

„Tízéves álmom vált valóra a felkéréssel” – mondta Alexandra, aki a TV2 Akadémián sajátította el a műsorvezetés alapjait. Bár hét évig közgazdászként dolgozott, hamar rájött, hogy a pénzügyi világ nem az ő terepe. Sokan emlékezhetnek rá a 2005-ös Miss Universe Hungary győzteseként, ám - mint elárulta - a modellkedés sosem állt igazán közel a szívéhez.

Szalai Vivien, a csatorna hírigazgatója szerint Alexandra érkezése igazi nyereség a Mokka számára: 

Szandra amellett, hogy tapasztalt tévés, két kisgyereket nevel, fontos jótékonysági munkát is végez. Nagyon örülök, hogy műsorvezetőként is csatlakozik a Mokkához.

A kétgyermekes anyuka számára a korai kelés sem újdonság, így a reggeli élő adások nem jelenthetnek akadályt. 

Szeretném magamat adni a Mokkában. Laza, humoros ember vagyok, és egy kis könnyedséget is belecsempésznék a reggelekbe.

– mondta mosolyogva. Emellett célja, hogy a politikai témákban is elmélyedjen, hogy még hitelesebb műsorvezető lehessen.

Proksa Szandra lesz a Mokka új műsorvezetője.
Forrás: Proksa Szandra - Hivatalos Oldala / Facebook

A nézők tehát biztosak lehetnek benne, hogy a reggeli kávé mellé a Mokka ezentúl újfajta frissességet és őszinte mosolyt kínál Proksa Alexandra debütálásával - írta a borsonline.hu.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu