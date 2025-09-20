Nem hiszed el, ki látogatta meg a Lord zenekart! - fotó

A Lord zenekart senkinek sem kell bemutatni, hírnevük hosszú-hosszú múltat ölel fel. Ahogy korábbi cikkeinkbe is megírtuk, a Lord soproni frontemberét június végén megműtötték, de Pohl Mihályt nem kellett félteni, az énekes a lábadozása után már augusztus elején színpadra állt!

Sütő István, a Lord zenekar első dobosa és egyik névadója látogatta meg az együttest. A jelenlegi tagok nagyon örültek a korábbi legenda látogatásának.

Fotó: Lord zenekar / Facebook

A Lord zenekar találkozása korábbi legendájával

A zenekart nem más látogatta meg, mint Sütő István, aki a zenekar első dobosa és egyik névadója volt. A zenekar bejegyzésében így írt a különleges találkozásról:

Meglátogatott minket a zenekar első dobosa és egyik névadója Sütő István! További jó egészséget kívánunk és reméljük, hogy még sokszor találkozunk!

