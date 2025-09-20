szeptember 20., szombat

Friderika névnap

29°
+27
+13
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Felejthetetlen

2 órája

Nem hiszed el, ki látogatta meg a Lord zenekart! - fotó

Címkék#együttes#frontember#lord zenekar#Sütő István#énekes#dobos#Pohl Mihály

Különleges találkozásnak lehettek szemtanúi a rajongók. A Lord zenekar egy posztjában mutatta be, ki látogatta meg őket.

Kisalföld.hu

A Lord zenekart senkinek sem kell bemutatni, hírnevük hosszú-hosszú múltat ölel fel. Ahogy korábbi cikkeinkbe is megírtuk, a Lord soproni frontemberét június végén megműtötték, de Pohl Mihályt nem kellett félteni, az énekes a lábadozása után már augusztus elején színpadra állt!

Sütő István, a Lord zenekar első dobosa és egyik névadója látogatta meg az együttest.
Sütő István, a Lord zenekar első dobosa és egyik névadója látogatta meg az együttest. A jelenlegi tagok nagyon örültek a korábbi legenda látogatásának.
Fotó: Lord zenekar / Facebook

A Lord zenekar találkozása korábbi legendájával

A zenekart nem más látogatta meg, mint Sütő István, aki a zenekar első dobosa és egyik névadója volt. A zenekar bejegyzésében így írt a különleges találkozásról:

Meglátogatott minket a zenekar első dobosa és egyik névadója Sütő István! További jó egészséget kívánunk és reméljük, hogy még sokszor találkozunk!

A teljes posztot itt megtekintheti:

Tekintse meg korábbi cikkeinket:

 

 

 

 

 

 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu