Nem hiszed el, ki látogatta meg a Lord zenekart! - fotó
Különleges találkozásnak lehettek szemtanúi a rajongók. A Lord zenekar egy posztjában mutatta be, ki látogatta meg őket.
A Lord zenekart senkinek sem kell bemutatni, hírnevük hosszú-hosszú múltat ölel fel. Ahogy korábbi cikkeinkbe is megírtuk, a Lord soproni frontemberét június végén megműtötték, de Pohl Mihályt nem kellett félteni, az énekes a lábadozása után már augusztus elején színpadra állt!
A Lord zenekar találkozása korábbi legendájával
A zenekart nem más látogatta meg, mint Sütő István, aki a zenekar első dobosa és egyik névadója volt. A zenekar bejegyzésében így írt a különleges találkozásról:
Meglátogatott minket a zenekar első dobosa és egyik névadója Sütő István! További jó egészséget kívánunk és reméljük, hogy még sokszor találkozunk!
