Vízilovakat fogadott örökbe Korda György és Balázs Klári

Korda György és Balázs Klári vízilovakat fogadtak örökbe.

Korda Györgynek és Balázs Klárinak intenzív nyara volt, a számos fellépés mellett a debreceni állatkertnek is segítettek.

Ahogy az a Bors cikkében olvasható: Kazincbarcikán egy fa alatt réztábla jelzi, hogy a fa Balázs Klárié és Korda Györgyé, míg nemrég a debreceni állatkert igazgatónője arra kérte fel őket, hogy két vízilónak legyenek örökbefogadó szülei.

Korda György és Balázs Klári tavaly novemberben koncertezett utoljára Győr-Moson-Sopronba, az ismert előadók a Gólya- és Öregdiák Bálon, a Széchenyi István Egyetem legjelentősebb őszi hallgatói rendezvényén léptek fel. Arról nem tudni milyen gyakran látogatják az örökbefogadott vízilovakat, de biztosan nem veszik fél vállról, úgy ahogy fellépéseiket sem.