Megható történet

28 perce

Vízilovakat fogadott örökbe Korda György és Balázs Klári

Címkék#Korda György#állatkert#Balázs Klári#víziló#örökbefogadás

68 éve van színpadon a táncdalénekes, rengeteg felkérésük van, és a nyáron is számtalanszor álltak színpadra az egész országban. Nemrég Korda György és Balázs Klári vízilovakat fogadtak örökbe.

Kisalföld.hu

Intenzíven telt a nyár a sztárfellépőknek, számos alkalommal ragadtak mikrofont a kezükbe az országban –írja a Bors. A cikkben szó esett arról is, hogy Korda György és Balázs Klári vízilovakat fogadtak örökbe.

Korda György Balázs Klári
Korda Györgynek és Balázs Klárinak intenzív nyara volt, a számos fellépés mellett a debreceni állatkertnek is segítettek.
Forrás: Adorján András/SZE

Korda György és Balázs Klári vízilovakat fogadtak örökbe

Ahogy az a Bors cikkében olvasható: Kazincbarcikán egy fa alatt réztábla jelzi, hogy a fa Balázs Klárié és Korda Györgyé, míg nemrég a debreceni állatkert igazgatónője arra kérte fel őket, hogy két vízilónak legyenek örökbefogadó szülei. 

Ahogy arról portálunkon mi is beszámoltunk, az örökbefogadás szerencsére egyre gyakoribb az állatkertekben.

Portálunkon korábban sokan megismerhették a győri elefánt, Pembé nevét, aki nemrég olyan lendülettel heveredett le, hogy tűzoltók segítségére volt szüksége a feltápászkodáshoz. Az öttonnás jószágot összehangolt munkával két óra alatt tudták talpra állítani a győri tűzoltók. A Xantus János Állatkert később azt közölte: az elefántot örökbe fogadták.

A hét egyik híre volt: Két kutyán segíthetnek a Motherson Mosonmagyaróvár szurkolói. A Motherson Mosonmagyaróvári KC a napokban felhívást intézett szurkolóihoz.

Korda György és Balázs Klári tavaly novemberben koncertezett utoljára Győr-Moson-Sopronba, az ismert előadók a Gólya- és Öregdiák Bálon, a Széchenyi István Egyetem legjelentősebb őszi hallgatói rendezvényén léptek fel. Arról nem tudni milyen gyakran látogatják az örökbefogadott vízilovakat, de biztosan nem veszik fél vállról, úgy ahogy fellépéseiket sem.

