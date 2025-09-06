Fájdalom és veszteség: távozott a hollywoodi színészlegenda

A legenda leginkább a népszerű sorozatban, a The Virginianban játszott szerepével vált ismertté. Ebben az alkotásban James Drury és Doug McClure mellett saját lován lovagolva alakította az éneklő, gitározó ranch-munkást, Randy Bentont –írja a Bors. Randy Boone halálhírét a családja erősítette meg. Az elhunyt hollywoodi színészlegenda 83 éves volt.

Randy Boone halálhírét a családja erősítette meg. Gyászol a filmes világ, és Hollywood.

Hollywoodi színészlegenda: Randy Boone 83 éves volt

Ahogy az a Bors cikkében olvasható, a színész a The Twilight Zone egyik epizódjában is szerepelt, majd 1964 februárjában csatlakozott a The Virginian második évadához, ahol két évadon át láthatták a nézők.

