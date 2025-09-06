szeptember 6., szombat

Gyász

2 órája

Fájdalom és veszteség: távozott a hollywoodi színészlegenda

Címkék#The Twilight Zone#filmes világ#hollywoodi színészlegenda#gyász#elhunyt

Gyászol a filmes világ: 83 éves korában elhunyt Randy Boone. Halálhírét a családja erősítette meg. Az elhunyt hollywoodi színészlegenda 83 éves volt.

Kisalföld.hu

A legenda leginkább a népszerű sorozatban, a The Virginianban játszott szerepével vált ismertté. Ebben az alkotásban James Drury és Doug McClure mellett saját lován lovagolva alakította az éneklő, gitározó ranch-munkást, Randy Bentont –írja a Bors. Randy Boone halálhírét a családja erősítette meg. Az elhunyt hollywoodi színészlegenda 83 éves volt.

Hollywoodi színészlegenda Randy Boon halál sorozat gyász
Randy Boone, Hollywoodi színészlegenda halálhírét a családja erősítette meg. Gyászol a filmes világ, és Hollywood.
Forrás:  MW Archívum

Hollywoodi színészlegenda: Randy Boone 83 éves volt

Ahogy az a Bors cikkében olvasható, a színész a The Twilight Zone egyik epizódjában is szerepelt, majd 1964 februárjában csatlakozott a The Virginian második évadához, ahol két évadon át láthatták a nézők.

Mint arról nemrég portálunkon is beszámoltunk: a magyar filmes világ is gyászol. 96. életévében elhunyt a magyar televíziózás ikonikus alakja. Életének 96. évében elhunyt Gyökössy Zsolt színházi- és televíziórendező – adta hírül az IdőJel Kiadó közösségi oldalára hivatkozva a Bors. Ő volt például a Szeszélyes évszakok alkotója is. Gyökössy Zsolt generációkat szólított meg, a magyar kulturális élet sokat köszönhet munkásságának. 

 

