Freddie elvarázsolta a közönséget a Sztárban Sztár vasárnap esti adásában

Az est egyik leginkább várt párbaja Freddie és Vavra Bence összecsapása volt, akik korábban mindketten megnyerték már a Sztárban Sztár egyik évadát. Freddie az angol Elton Johnként énekelte el a Can You Feel the Love Tonight című dalt, ami megérintette a zsűritagokat. Viszont ennek ellenére is reményzónába került, ahogyan Kocsis Tibor, Király Viktor és Nagy Adri is. Közülük pedig csak ketten juthattak tovább aki nem más lett mint Király Viktor és Freddie akit pedig Stohl András mentett meg a kieséstől.

Freddie tovább jutott a Sztárban Sztár következő adásába. Forrás Bors

A következő adásban pedig az idehaza is igen népszerű Vad angyal című sorozatban szereplője, Natalia Oreiro is szerepet kap.

A jövő héten az alábbi versenyzőket láthatják más bőrébe bújni:

Szandi

Muri Enikő

Kozma Orsi

Janicsák Veca

Nemazalány

Péterfy Lili

Horváth Tamás

Varga Viktor

Kállay-Saunders András

Vastag Csaba

Pintér Tibor

Mészáros Árpád Zsolt

