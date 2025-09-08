szeptember 8., hétfő

Freddie elvarázsolta a közönséget a Sztárban Sztár vasárnap esti adásában

A zsűrigárdát továbbra is Liptai Claudia, Lékai-Kiss Ramóna, Stohl András és Hajós András erősítik. Mint ahogy korábbi cikkünkben is megírtuk, a győri származású Freddie is szerepelt a műsorban, aki korábbi évadban már meg is nyerte azt. Mutatjuk, hogyan sikerült a vasárnapi produkciója.

Az est egyik leginkább várt párbaja Freddie és Vavra Bence összecsapása volt, akik korábban mindketten megnyerték már a Sztárban Sztár egyik évadát. Freddie az angol Elton Johnként énekelte el a Can You Feel the Love Tonight című dalt, ami megérintette a zsűritagokat. Viszont ennek ellenére is reményzónába került, ahogyan Kocsis Tibor, Király Viktor és Nagy Adri is. Közülük pedig csak ketten juthattak tovább aki nem más lett mint Király Viktor és Freddie akit pedig Stohl András mentett meg a kieséstől.

A következő adásban pedig az idehaza is igen népszerű Vad angyal című sorozatban szereplője, Natalia Oreiro is szerepet kap.

A jövő héten az alábbi versenyzőket láthatják más bőrébe bújni: 

  • Szandi
  • Muri Enikő
  • Kozma Orsi
  • Janicsák Veca
  • Nemazalány
  • Péterfy Lili
  • Horváth Tamás
  • Varga Viktor
  • Kállay-Saunders András
  • Vastag Csaba
  • Pintér Tibor
  • Mészáros Árpád Zsolt

Freddie produkciója itt megtekinthető:

 

