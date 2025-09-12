szeptember 12., péntek

Kiderült az igazság

1 órája

Kiderült a titok, megszólalt a lány, akit a színpadon csókolt meg Brasch Bence

Emlékeztek még Brasch Bence lopott csókjára? Megszólalt a lány, aki e szép gesztus áldozatául esett.

Kisalföld.hu

Egyesek a járdára, mások a padlóra esnek, de akadnak olyan szerencsések is, akik Brasch Bence szájára. Így történt ez Dórival is, aki a napokban láthatta vissza magát egy TikTok videóban, ahogy a zenésszel folytat intim pillanatot koncertje közben. Máig is mentek a találgatások az esetről, hogy vajon megrendezett volt-e vagy sem? Most kiderül minden titok, Dóri megválaszolta a kérdéseket.

Forrás: Brasch Bence – Fogadj el így / Youtube

Megszólalt a lány Brasch Bence színpadi csókjáról

A TikTok videóban feltett kérdésre Dóri így válaszolt:

Nem voltam beépített csaj, őszintén szólva azt se tudtam ki az a Brasch Bence, csak első sorban voltam és így lettem a “szerencsés kiválasztott” lány…ennyi a nagy sztori.

A kommentre ez után záporoztak a reakciók, kialakultak kisebb veszekedések, amelyekben Dórit azzal vádolták, hogy márpedig úgy tűnt mint aki ismeri a zenék szövegét, és elkezdődtek a találgatások azzal kapcsolatban, hogy vajon történt-e köztük több is a koncert után? A csókot csenő lány cáfolta ezeket a rágalmazásokat, miszerint ő akkor még csak 16 éves volt, és egyáltalán nem bánta meg ami történt.

A zenésznek egyébként azóta boldog családja van, és bizonyára jó szívvel emlékszik vissza erre az időszakra.

A teljes videót és az alatta lévő kommenteket itt megtekinthetitek:

@tiniemlekek Ezt amúgy valaki tudja, hogy beépített volt-e a csaj? 😄 . . . #nekedbelegyen #nekedbe #foryou #braschbence #bravoototto ♬ eredeti hang - tiniemlékek

 

 

