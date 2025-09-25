szeptember 25., csütörtök

EufrozinaKende névnap

13°
+24
+14
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Premier

1 órája

A doni hősök előtt tisztelegnek új dalukkal – A felvidéki születésű Mészáros Tamás is része a különleges zenei alkotásnak – videó

Címkék#videoklip#Don-kanyar#történelem#dal#megemlékezés

Egy különleges zenei alkotás született, melyben a magyar könnyűzenei és színházi élet kiemelkedő művészei fogtak össze, hogy a doni hősök előtt tisztelegjenek. Holnap fénye című dal, amely a doni hősök emlékének és a bajtársi összetartozás örök üzenetének állít emléket. A dal alkotói és előadói között találjuk Szolnoki Pétert (zene), Rózsahegyi Barnabást (szöveg). A dalt éneklik: Sasvári Sándor, Varga Miklós, Szolnoki Péter, Miller Zoltán, és a felvidéki születésű Mészáros Tamás.

Kisalföld.hu

A mű különlegessége, hogy a szöveg a történelem egyik legsötétebb időszakát, a Don-kanyar tragédiáját idézi fel, mégis a remény, az összefogás és az emberi méltóság üzenetét hordozza. A refrén himnikus ereje és a több generációt képviselő előadógárda együtt adnak olyan hatást, amely méltó módon szólítja meg a közönséget. A „Holnap fénye” nemcsak történelmi emlékezés, hanem üzenet a jelennek is: bár a múlt sokszor tele van fájdalommal és veszteséggel, a jövőt mindig a hit, az újrakezdés és az összetartozás ragyogja be.

A mű különlegessége, hogy a szöveg a történelem egyik legsötétebb időszakát, a Don-kanyar tragédiáját idézi fel, mégis a remény, az összefogás és az emberi méltóság üzenetét hordozza.

Ezt üzeni a dal zárógondolata is:

„Könnyen el tudod felejteni a komor napokat, ha észre tudod venni a másik oldalról ragyogó napfényt.”

A „Don-kanyar” kifejezés a második világháború legtragikusabb hadszínterére volt, ahol a magyar 2. hadsereg súlyos vereséget szenvedett a Szovjetunióban, a Don folyó kanyarulatánál, 1942–1943 telén.1942 nyarán a náci Németország offenzívát indított a Szovjetunió ellen, a cél a Kaukázus elfoglalása és a sztálingrádi térség biztosítása volt. Magyarország, mint a tengelyhatalmak szövetségese, a 2. magyar hadsereget küldte a keleti frontra, kb. 200 ezer fővel, és mintegy 40 ezer zsidó munkaszolgálatossal. 

A magyar csapatokat a Don folyó vonalán állították fel, mintegy 200 km-es arcvonalon. A térség neve innen ered: Don-kanyar.1943. január 12.-én a szovjet hadsereg hatalmas offenzívát indított (Voronyezsi front). 

A dal alkotói és előadói között találjuk Szolnoki Pétert (zene), Rózsahegyi Barnabást (szöveg). A dalt éneklik: Sasvári Sándor, Varga Miklós, Szolnoki Péter, Miller Zoltán, és a felvidéki születésű Mészáros Tamás.

A magyar csapatokat gyenge felszereltség, rossz ellátás, és a kegyetlen -30°C alatti hideg is sújtotta. A szovjet áttörés során a magyar 2. hadsereg gyakorlatilag megsemmisült. Becslések szerint kb. 100–120 ezer magyar katona halt meg, sebesült meg vagy tűnt el.

A Don-kanyar a magyar hadtörténelem legsúlyosabb katasztrófája. Megmutatta, hogy a magyar hadsereg felszerelése, kiképzése és támogatottsága nem volt alkalmas ilyen nagyszabású hadműveletekre. Társadalmi hatása is óriási volt: szinte nem volt magyar család, amelyet ne érintett volna közvetlenül vagy közvetve a tragédia. 

A Don-kanyar nemcsak egy földrajzi hely, hanem a magyar történelem egyik legsötétebb fejezete: a második világháborús részvétel tragikus következményeinek szimbóluma. A magyar 2. hadsereg elpusztítása sokakban ébresztett kételyeket a háborús szerepvállalással kapcsolatban, és a háború utáni emlékezetpolitikában is kiemelt szerepet kapott.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu