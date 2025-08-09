augusztus 9., szombat

Emőd névnap

28°
+37
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Boldog pillanatok

1 órája

Tündéri fotót posztolt negyedik gyermekéről a valóságshow-szereplő, modell és üzletasszony - fotó, videó

Címkék#Vasvári Vivien#Colin#Liam#gyermek#anyuka

Nemrég született meg a negyedik gyermeke a valóságshow-szereplő, modell és üzletasszonynak. Hamar belopta magát a rajongók szívébe Vasvári Vivien nemrég közölt posztja, melyben tündéri kisbabáját örökítette meg.

Kisalföld.hu

Tündéri fotót posztolt negyedik gyermekéről a magyar valóságshow-szereplő, modell és üzletasszony. Vasvári Vivien szinte naponta osztja meg legfrissebb fotóit a kis Liamról, aki áprilisban született –számolt be róla a Bors.

Vasvári Vivien gyermek liam fotó bájos tündéri poszt
Vasvári Vivien valóságshow-szereplő, modell és üzletasszony Liam születésével már négy gyermekes anyuka.
Forrás: © Bors

Vasvári Vivien tündéri fotót posztolt

Annyira szeretlek! - írta legutóbb Instagram sztorijában az anyuka, Vasvári Vivien. Liamról készült bájos fotót a Bors oldalán tudod megnézni.

Az influenszer édesanyának így már négy gyermeke van, Ariana és Edward az előző házasságából született, Colin után pedig most Liam következett. Ahogy arról portálunkon is beszámoltunk, Vasvári Vivien annak idején Colin születése utána is videóban mutatta meg rajongóinak a kis csöppséget. Vivien Instagram-videója tengerparti felvételek voltak, amelyek igazán elképesztően édesre sikerültek.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu