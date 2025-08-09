1 órája
Tündéri fotót posztolt negyedik gyermekéről a valóságshow-szereplő, modell és üzletasszony - fotó, videó
Nemrég született meg a negyedik gyermeke a valóságshow-szereplő, modell és üzletasszonynak. Hamar belopta magát a rajongók szívébe Vasvári Vivien nemrég közölt posztja, melyben tündéri kisbabáját örökítette meg.
Tündéri fotót posztolt negyedik gyermekéről a magyar valóságshow-szereplő, modell és üzletasszony. Vasvári Vivien szinte naponta osztja meg legfrissebb fotóit a kis Liamról, aki áprilisban született –számolt be róla a Bors.
Vasvári Vivien tündéri fotót posztolt
Annyira szeretlek! - írta legutóbb Instagram sztorijában az anyuka, Vasvári Vivien. Liamról készült bájos fotót a Bors oldalán tudod megnézni.
Az influenszer édesanyának így már négy gyermeke van, Ariana és Edward az előző házasságából született, Colin után pedig most Liam következett. Ahogy arról portálunkon is beszámoltunk, Vasvári Vivien annak idején Colin születése utána is videóban mutatta meg rajongóinak a kis csöppséget. Vivien Instagram-videója tengerparti felvételek voltak, amelyek igazán elképesztően édesre sikerültek.