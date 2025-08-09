Tündéri fotót posztolt negyedik gyermekéről a valóságshow-szereplő, modell és üzletasszony - fotó, videó

Tündéri fotót posztolt negyedik gyermekéről a magyar valóságshow-szereplő, modell és üzletasszony. Vasvári Vivien szinte naponta osztja meg legfrissebb fotóit a kis Liamról, aki áprilisban született –számolt be róla a Bors.

Vasvári Vivien valóságshow-szereplő, modell és üzletasszony Liam születésével már négy gyermekes anyuka.

Annyira szeretlek! - írta legutóbb Instagram sztorijában az anyuka, Vasvári Vivien. Liamról készült bájos fotót a Bors oldalán tudod megnézni.

Az influenszer édesanyának így már négy gyermeke van, Ariana és Edward az előző házasságából született, Colin után pedig most Liam következett. Ahogy arról portálunkon is beszámoltunk, Vasvári Vivien annak idején Colin születése utána is videóban mutatta meg rajongóinak a kis csöppséget. Vivien Instagram-videója tengerparti felvételek voltak, amelyek igazán elképesztően édesre sikerültek.