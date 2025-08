Összetört szív 1 órája

Véget ért a szerelem - Szakított Szegedi Fecsó és Géczi Bea

A Luxusfeleségek című sorozatból lehet talán a legismerősebb Szegedi Fecsó neve, aki akkor még Vasvári Viviennel alkotott egy párt. Most azonban Géczi Beával sem teljesedett be az örök szerelem, az ex pár kitálalt a történtekről.

Szegedi Fecsó és Géczi Bea kapcsolata már évek óta tartott: a sztárpárnak két közös gyermeke is született, most azonban szakítottak... Bea szakítós posztjából az is kiderül, mi okozott kibékíthetetlen ellentétet. Géczi Bea és Szegedi Fecsó már nem alkotnak egy párt.

Forrás: borsonline.hu A történtekről Bea számolt be Instagram-sztorijában. Mint írta, Fecsóval végleg elengedték egymás kezét, és az okok kapcsán sem titkolózott. Sajnos nekem nem fér bele ez az életmód, amit ő csinál, kívánom találja meg azt a hölgyet, aki ezt mindig tűrni fogja. - írta posztjában, amit azzal zárt: Good luck Fecsó! Az elmúlt hónapokban már beindultak a találgatások kettejük kapcsolatát illetően. Nagyon régóta csend van a népszerű sztárpár körül, január óta nem posztoltak közös képeket sem. Követőik aggódtak, és úgy tűnik, a félelem beigazolódott. Forrás: borsonline.hu/Géczi Bea instagramja Szegedi Fecsó kapcsolatában újra előkerülhettek a korábbi problémák Mint ismert, Szegedi Fecsó és Géczi Bea se veled, se nélküled kapcsolatban éltek, de végül mindig visszataláltak egymáshoz. Utolsó nagy nyilvános balhéjuk tavaly május végén volt, második közös gyermekük születése után. Akkor a sztáranyuka kiadta az üzletember útját, mert úgy érezte, hogy a buli, a pia fontosabb számára, mint a családja. A szakítás okaiból az tűnik ki, hogy ezen a helyzeten nem tudtak túljutni. - írta a borsonline.hu.

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!