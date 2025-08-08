Shawn Mendes kellemetlen helyzetbe került Budapesten - videó

A Sziget Fesztivál második napján a nagyszínpadra várták a kanadai világsztárt, Shawn Mendest. Bár fellépése csak csütörtök este kezdődött, a popsztár már szerdán Budapesten volt, és rögtön bele is csöppent egy különleges helyzetbe.

Shawn Mendes előtt bezárultak az ajtók

A sztár már szerdán Budapesten tartózkodott, hogy felkészüljön egy hamisítatlan Shawn Mendes Sziget-showra, amit a szervezők csütörtök estére ígértek a nagyszínpadon.

A Grammy-díjra jelölt énekes számára a fesztelen pihenés nem igazán adatott meg: a szemfüles rajongók lépten-nyomon követték, és még a szállodájánál is feltűntek. Ami lássuk be, nem szokatlan. A világsztár próbált minél diszkrétebben mozogni, ám – mint sok hírességnél – ez nem mindig sikerül zökkenőmentesen. Shawn Mendes budapesti emlékei egyik legviccesebb jeleneteként biztosan az marad meg, amikor az énekes nem jutott be a budapesti hoteljébe. Egy magyar rajongó TikTok-videóján is jól látszik, amint Mendes meglepve, de teljes nyugalommal és kedvességgel kezeli a helyzetet.

A történet szerint Shawn próbált visszasurranni a szállodába, de a bejárat zárva volt, ő pedig ott találta magát a nyilvánosság előtt – épp a rajongók kamerái kereszttüzében. Menekülésre nem volt mód, így Mendes inkább rutinosan és közvetlenül viselkedett: mosolygott, beszélgetett a rajongókkal, és természetesen elkészültek a közös képek is, amiket a szerencsés rajongók máris posztoltak a közösségi médiában.

Kinyíltak az ajtók végül?

A Sziget Fesztivál-fellépés különleges jelentőségű a popsztár számára, hiszen nemcsak a világ körüli turnéja egyik kiemelt állomása, de egyúttal az új albumát, a Shawn-t is népszerűsíti, amely 2024 októberében jelent meg. Az elmúlt évek érzelmi utazását dolgozza fel: mély önreflexió, letisztult hangszerelés és őszinte dalszövegek jellemzik. A dalok két éven át, több helyszínen születtek, és most élőben is életre keltek a Szigeten.

A Shawn Mendes 2025-ös koncertje tehát nem csupán egy újabb popsztár-show: ez egy őszinte, személyes élmény lesz, ami emlékezetesnek ígérkezik a rajongók számára. És hogy mi történt végül a zárt ajtókkal? Természetesen végül kinyíltak – ahogy várhatóan a közönség szíve is ki fog, amikor Shawn Mendes belép a színpadra.