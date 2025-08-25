Óriási buli vár rád - Ricky Martin Pozsonyban fog koncertezni!

Ricky Martin magával ragadó élő előadásairól, kimeríthetetlen energiájáról, karizmájáról és összetéveszthetetlen hangjáról ismert. A latin és a világzenét dinamikus koreográfiával és magával ragadó színpadi show-val ötvözi. A Ricky Martin Live 2025 sem lesz kivétel – felejthetetlen zenei élmény vár rajongóira.

Ricky Martin koncert lesz december 21-én a pozsonyi Incheba Expo Arénában.

Ricky Martin slágereitől fog dübörögni Pozsony

A koncerten a legnagyobb slágerek tömkelege hallható lesz, köztük olyan legendás dalok, mint a „Livin’ la Vida Loca”, a „She Bangs”, a „María” és a „The Cup of Life”, valamint további meglepetések - írta a musicproduction.sk.