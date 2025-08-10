augusztus 10., vasárnap

Buli és szórakozás

1 órája

Lélegzetelállító szettben ragyogott Pusztai Liza, olimpikon kardozó a Szigeten Fesztiválon - fotó

Címkék#Sziget Fesztivál#aranyérmes#olimpikon kardozó#Pusztai Liza#ruha

Nem mindennapi fotót posztolt nemrég a magyar vívósport egyik legfényesebb, és sokak szerint legbájosabb csillaga. Pusztai Liza nem a pástról, hanem a Sziget Fesztiválról posztolt, ahol nem mindennapi szettjében mutatta meg magát.

Kisalföld.hu

A kétszeres világ- és Európa-bajnoki aranyérmes, olimpikon kardozó nem mindennapi szettben jelent meg a Szigeten. Pusztai Liza testhez simuló, ízléses kezeslábasban hódított – számolt be róla a Bors.

Pusztai Liza ruha kezeslábas sziget fesztivál fotó
Pusztai Liza nem mindennapi szettben ragyogott a Sziget Fesztiválon. Az olimpikon kardozó fantasztikus fotót osztott meg követőivel.
Forrás: MW achívum

Pusztai Liza tökéletes szettje

Ahogy az a Bors cikkében olvasható: a ruhája a tökéletes egyensúly a vagányság és a nőiesség között. Íme a fotó:

Mint ahogy arról korábban beszámoltunk: szerdán startolt el az ország legnagyobb bulija a Hajógyári-szigeten. Az idei Sziget fesztivált augusztus 6–11. között rendezik meg az Óbudai-szigeten.

