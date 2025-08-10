Lélegzetelállító szettben ragyogott Pusztai Liza, olimpikon kardozó a Szigeten Fesztiválon - fotó

A kétszeres világ- és Európa-bajnoki aranyérmes, olimpikon kardozó nem mindennapi szettben jelent meg a Szigeten. Pusztai Liza testhez simuló, ízléses kezeslábasban hódított – számolt be róla a Bors.

Pusztai Liza nem mindennapi szettben ragyogott a Sziget Fesztiválon. Az olimpikon kardozó fantasztikus fotót osztott meg követőivel.

Forrás: MW achívum

Pusztai Liza tökéletes szettje

Ahogy az a Bors cikkében olvasható: a ruhája a tökéletes egyensúly a vagányság és a nőiesség között. Íme a fotó:

Mint ahogy arról korábban beszámoltunk: szerdán startolt el az ország legnagyobb bulija a Hajógyári-szigeten. Az idei Sziget fesztivált augusztus 6–11. között rendezik meg az Óbudai-szigeten.