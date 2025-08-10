Tegnap, 9:00
Lélegzetelállító szettben ragyogott Pusztai Liza, olimpikon kardozó a Szigeten Fesztiválon - fotó
Nem mindennapi fotót posztolt nemrég a magyar vívósport egyik legfényesebb, és sokak szerint legbájosabb csillaga. Pusztai Liza nem a pástról, hanem a Sziget Fesztiválról posztolt, ahol nem mindennapi szettjében mutatta meg magát.
A kétszeres világ- és Európa-bajnoki aranyérmes, olimpikon kardozó nem mindennapi szettben jelent meg a Szigeten. Pusztai Liza testhez simuló, ízléses kezeslábasban hódított – számolt be róla a Bors.
Pusztai Liza tökéletes szettje
Ahogy az a Bors cikkében olvasható: a ruhája a tökéletes egyensúly a vagányság és a nőiesség között. Íme a fotó:
Mint ahogy arról korábban beszámoltunk: szerdán startolt el az ország legnagyobb bulija a Hajógyári-szigeten. Az idei Sziget fesztivált augusztus 6–11. között rendezik meg az Óbudai-szigeten.