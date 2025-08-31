augusztus 31., vasárnap

Kellemetlen

44 perce

Puskás Petiékkel megtörtént az, ami a legjobb családban is előfordul, ByeAlex egyből reagált

Peti a saját közösségi oldalán osztotta meg, milyen kellemetlen, de egyben humoros helyzetbe került a koncert után: kulcs nélkül állt az ajtóban éjjel háromkor. Puskás Peti történetre ByeAlex sem tudta megállni, hogy ne reagáljon.

Kisalföld.hu

A Biebers zenekar frontembere tegnap este még a színpadon állt, ám az éjszaka második felére már egy teljesen más kihívással kellett szembenéznie. Puskás Peti a közösségi oldalán írta le, hogy a koncert után, éjjel három óra körül jött rá: nincs nála lakáskulcs.

Puskás Peti kellemetlen helyzetbe keveredett.
Puskás Peti kellemetlen helyzetbe keveredett. Forrás: moriczszinhaz.hu

Átgondoltam, mivel járok jobban: felébresztem a családot, vagy az autóban alszom… Mondjuk úgy, tegnap sátraztam egyet az előkertben

– írta nevetve az énekes.

Puskás Peti története nem volt egyedi eset

A történet sok rajongónál ismerős érzéseket ébresztett, hiszen ki ne felejtett volna már el kulcsot vinni valaha? Puskás azonban a bosszankodás helyett inkább a humor oldaláról fogta fel a helyzetet, és poénosan számolt be róla.

A sztorihoz gyorsan befutott egy reakció ByeAlextől is, aki nem hagyta szó nélkül a kalandot, kommentjével pedig tovább fokozta a helyzet vidámságát.

Alex egy képernyőképet osztott meg a kommentek között amelyben barátjával, Dáviddal beszéltek arról, hogy barátja ugyan csak kizárta magát, ezért a kocsijában fog aludni, mivel nem szeretné felkelteni a gyerekeket.

Persze a rajongók is egyből rácsatlakoztak a sztorira: sokan együtt nevettek az énekessel, mások pedig saját „kulcsfelejtős” élményeiket osztották meg a hozzászólásokban.

 

