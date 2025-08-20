43 perce
Kórházból posztolt a gyönyörű Palvin Barbi
A világhírű magyar modellnek már évek óta voltak egészségügyi problémái, ezért most műtéten kellet átesnie. A műtét részleteiről, betegségéről és visszatéréséről a közösségi oldalán számolt be Palvin Barbi.
Palvin Barbi elárulta, hogy évek óta szenvedett erős fájdalmaktól, rendszertelen vérzéstől, kimerültségtől és álmatlan éjszakáktól a ciklusai idején. Sokáig úgy hitte, mindez természetes, ám végül endometriózis gyanúja miatt fordult szakemberhez.
Palvin Barbi fontos dologra hívta fel követői figyelmét
A vizsgálatokat követően három hónappal megműtötték a kórházban, és a modell most először tapasztalt könnyebb menstruációt. Hangsúlyozta, hogy az endometriózis általános nőgyógyászati ellenőrzéssel sokszor nem kimutatható, ezért fontos a célzott vizsgálat.
Barbi arra biztatta követőit, hogy ne halogassák a szakember felkeresését, mert a korai diagnózis segíthet megelőzni a súlyos szövődményeket. Az elmúlt hónapokat pihenéssel és gyógyulással töltötte, és most új lendülettel tér vissza a munkába.
Milyen tünetei vannak az endometriózisnak?
- fájdalmas menstruáció
- krónikus kismedencei fájdalom
- puffadás és emésztési panaszok
- fájdalom közösülés közben
- termékenységi nehézségek