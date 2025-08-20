augusztus 20., szerda

Endometriózis

56 perce

Kórházból posztolt a gyönyörű Palvin Barbi

Címkék#modell#probléma#ciklus#nőgyógyászati#Palvin Barbara#műtét#endometriózis

A világhírű magyar modellnek már évek óta voltak egészségügyi problémái, ezért most műtéten kellet átesnie. A műtét részleteiről, betegségéről és visszatéréséről a közösségi oldalán számolt be Palvin Barbi.

Kisalföld.hu

Palvin Barbi elárulta, hogy évek óta szenvedett erős fájdalmaktól, rendszertelen vérzéstől, kimerültségtől és álmatlan éjszakáktól a ciklusai idején. Sokáig úgy hitte, mindez természetes, ám végül endometriózis gyanúja miatt fordult szakemberhez.

Palvin Barbi őszintén mesélt betegségéről.
Palvin Barbi őszintén mesélt betegségéről. Fotó: AFP / Forrás: origo.hu

Palvin Barbi fontos dologra hívta fel követői figyelmét

A vizsgálatokat követően három hónappal megműtötték a kórházban, és a modell most először tapasztalt könnyebb menstruációt. Hangsúlyozta, hogy az endometriózis általános nőgyógyászati ellenőrzéssel sokszor nem kimutatható, ezért fontos a célzott vizsgálat.

Barbi arra biztatta követőit, hogy ne halogassák a szakember felkeresését, mert a korai diagnózis segíthet megelőzni a súlyos szövődményeket. Az elmúlt hónapokat pihenéssel és gyógyulással töltötte, és most új lendülettel tér vissza a munkába.

Milyen tünetei vannak az endometriózisnak? 

  • fájdalmas menstruáció 
  • krónikus kismedencei fájdalom 
  • puffadás és emésztési panaszok 
  • fájdalom közösülés közben 
  • termékenységi nehézségek 

 

