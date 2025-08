Hétfőn ünnepelte születésnapját Palvin Barbara férje, Dylan Sprouse

Dylan Sprouse amerikai szülők gyermekeként született Olaszországban, ikertestvére, Cole 15 perccel fiatalabb nála, mindketten színészek lettek. Az ikerfiúk az Olsen lányok mintájára már pár évesen a képernyőn szerepeltek, és generációjuk egyik legkedveltebb sztárjai voltak a tinik körében. Palvin Barbara és Dylan már 2018. óta egy párt alkotnak.

Palvin Barbara férje már gyerekkorától kezdve képernyőn szerepel

Dylan 2005-ben robbant be a köztudatba a Zac és Cody a fedélzeten című sorozattal, amely nyolc évig volt az élete része. A produkcióban Cole is szerepet kapott, ahol a cselekmény szerint a két srác édesanyja énekesként kapott állást, amiért cserébe a Tiptonban, Boston legelőkelőbb szállodájában lakhattak. A fiúk értelemszerűen állandó galibába keverednek, amelyet valahogy mindig sikerül megoldani.

Az ikrek ifjúként főként Disney-alkotásokban szerepeltek, például a Hannah Montana sorozatban is. Sokan úgy tudják, hogy váltva alakították a Jóbarátokban Ross Geller fiát, Ben-t is, de ez téves, mert az ikonikus szériában csak Cole játszott. De Dylannek is volt világraszóló sikere már kisgyerekként, nemcsak az öccsének. A 1999-ben bemutatott Apafej című vígjátékban Adam Sandler fogadott fiát a legtöbb jelenetben Dylan alakítja, és Cole csak besegített néha. Felnőttként sem hagytak fel a színészettel, Dylan többnyire független filmekben játszik, Cole pedig sorozatsztár maradt. Dylannek ugyanakkor csak kiegészítés a filmezés, ugyanis sikeres sörfőzdéje van, aminek termékeit többek közt hazánkban is kapni.

Magánélete

Dylan korábban 3 évig volt együtt Dayna Frazer modellel, de kiderült, hogy hűtlen volt a lányhoz, aki nagy balhét csapott a dologból, Dylan népszerűsége ekkoriban jelentősen csökkent is. De aztán megismerkedett Palvin Barbival, és 2018 óta tartó kapcsolatuk új irányt hozott az életébe minden téren. Egy ideig Brooklynban éltek, később Los Angelesbe költöztek. A sztárpár 2023. július 15-én házasodott össze Magyarországon. Bár a közelmúltban több pletyka is felröppent, amely szerint Palvin Barbi férje megcsalta a magyar modellt és válságban a házasságuk, Barbi több bejegyzéssel is cáfolta ezt - írta a borsonline.hu.