Meghatározó munkásság

1 órája

Gyász: elhunyt a magyar televíziózás ikonikus alakja

„Generációkat szólított meg ”. 96. életévében elhunyt a magyar televíziózás ikonikus alakja.

Kisalföld.hu

Életének 96. évében elhunyt Gyökössy Zsolt színházi- és televíziórendező. A magyar televíziózás ikonikus alakja volt.

magyar televíziózás szeszélyes évszakok rendező Gyökössy Zsolt
Magyar televíziózás: A szeszélyes évszakok alkotója szinte minden területén maradandót alkotott.
Fotó: Illusztráció / Forrás: MW Archívum

Magyar televíziózás: elhunyt az ikonikus rendező

Életének 96. évében elhunyt Gyökössy Zsolt színházi- és televíziórendező – adta hírül az IdőJel Kiadó közösségi oldalára hivatkozva a Bors. Ő volt például a Szeszélyes évszakok alkotója is. Gyökössy Zsolt generációkat szólított meg, a magyar kulturális élet sokat köszönhet munkásságának. A Szeszélyes évszakok sokak kedvence volt, Antal Imre, az Erkel Ferenc-díjas magyar zongoraművész, televíziós személyiség és humorista már 17 éve hagyott itt bennünket.

Gyökössy Zsolt 1979–1995 között volt a Magyar Televízió rendezője.

 

