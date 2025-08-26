1 órája
Gyász: elhunyt a magyar televíziózás ikonikus alakja
„Generációkat szólított meg ”. 96. életévében elhunyt a magyar televíziózás ikonikus alakja.
Életének 96. évében elhunyt Gyökössy Zsolt színházi- és televíziórendező. A magyar televíziózás ikonikus alakja volt.
Magyar televíziózás: elhunyt az ikonikus rendező
Életének 96. évében elhunyt Gyökössy Zsolt színházi- és televíziórendező – adta hírül az IdőJel Kiadó közösségi oldalára hivatkozva a Bors. Ő volt például a Szeszélyes évszakok alkotója is. Gyökössy Zsolt generációkat szólított meg, a magyar kulturális élet sokat köszönhet munkásságának. A Szeszélyes évszakok sokak kedvence volt, Antal Imre, az Erkel Ferenc-díjas magyar zongoraművész, televíziós személyiség és humorista már 17 éve hagyott itt bennünket.
Gyökössy Zsolt 1979–1995 között volt a Magyar Televízió rendezője.
