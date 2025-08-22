1 órája
Oltár helyett műtőasztal - Sokkoló hírek a koktélkirályról
A koktélkirály augusztus 23-án állt volna oltár elé, ám a sors közbeszólt. Lajsz András kórházba került, állapotának pontos oka egyelőre nem ismert.
Nyáron még örömmel és hatalmas lelkesedéssel mesélte a Borsnak Lajsz András, hogy egy évvel felesége tragikus halála után ismét esküvőre készül. A koktélkirály új szerelmével, Gizussal tervezte közös életét, és a nagy napot augusztus 23-ra tűzték ki.
A vendéglátós tavaly novemberben ismerte meg Gizust, akivel hamar egymásra találtak. A nő négy évvel ezelőtt veszítette el párját, így már az első találkozáskor volt miről beszélgetniük. Kapcsolatuk gyorsan elmélyült, össze is költöztek Szokolyán, Kismaros közelében.
Gizusban minden megvan, amit eddig hiányoltam. Ő egy tündér, bűbájos teremtés, nagyon odateszi magát. Nem gondoltam volna, hogy még tartogat számomra az élet ennyi boldogságot
– mondta korábban mosolyogva Lajsz András.
Lajsz András kórházba került, elmarad az esküvő
A boldogságra való törekvése érthető: az élet nem bánt vele kegyesen. Felesége elvesztése után tavaly ismét szívinfarktust kapott – immár a hatodikat. Akkor katétert kapott, és az orvosok figyelmeztették, hogy egy újabb rosszullét esetén már nyitott szívműtét várhat rá.
Most azonban ismét közbeszólt a sors. Néhány nappal az esküvő előtt kórházba került, és műtéten esett át. Bár állapotáról egyelőre keveset lehet tudni, a nagy napot le kellett fújni.
Tegnap éjjel megműtöttek, most még nagyon kivagyok, nem igazán tudok beszélni
– suttogta a telefonba Lajsz András a Ripost megkeresésére, pár nappal ezelőtt.
A Bors munkatársai is próbálták elérni később, ám ekkor már menyasszonya, Gizus vette fel a telefont.
Most biztos nem lehet Andrással beszélni, nem tud interjút adni. Talán a jövő héten
– sóhajtott a vonal másik végén.
Lajsz András rajongói most abban bíznak, hogy kedvencük mielőbb felépül, és újra rátalálhat arra a boldogságra, amelyért annyira megdolgozott - a történésekről a Bors számolt be.
