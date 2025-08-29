Így érzi magát Demjén Ferenc, fontos információk derültek ki az állapotáról

Javul Demjén Ferenc állapota. Rehabilitációjára néhány napon belül, már otthonában kerül sor –írja a menedzsmentje. Demjén Ferenc nem lépett fel korábban balesete miatt Mosonmagyaróváron.

Demjén Ferenc Magyarország talán legnépszerűbb énekese nemrég szenvedett balesetet.

Forrás: MW Archívum

Demjén Ferenc: reményeik szerint az országos turné folytatódik

Mint fogalmazott: reményeink szerint az országos turnéja október elején folytatódik. "Az év végi Aréna koncertre pedig, régen várt meglepetéssel várunk benneteket! Köszönjük a rengeteg támogató üzenetet!"

Mint ahogy arról korábban beszámoltunk: balesetet szenvedett Magyarország talán legnépszerűbb énekese, Demjén Ferenc. A Szent István Napok keretében lépett volna fel augusztus 20-án Mosonmagyaróváron.