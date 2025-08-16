augusztus 16., szombat

Ábrahám névnap

34°
+39
+20
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Elmarad a fellépés

49 perce

Újabb részletek derültek ki Demjén Ferenc balesetéről

Címkék#énekes#Demjén Ferenc#baleset#művész

Az előadó szerdán reggel súlyos balesetet szenvedett. A műtét után értesítették a Szent István Napok szervezőit is: Demjén Ferenc várva várt koncertje elmarad Mosonmagyaróváron. A Bors megtudta: így történt Demjén Ferenc balesete.

Kisalföld.hu

Mint ahogy arról korábban beszámoltunk: szerdán érkezett a hír: balesetet szenvedett Magyarország talán legnépszerűbb énekese, Demjén Ferenc, akinek nevével fémjelezett albumok eladása, melyekben valamilyen formában közreműködött, kb. 7 millióra tehető. Demjén Ferenc otthonában szenvedett balesetet, és kórházba vitték. Azonnal megműtötték combnyaktöréssel, emiatt elmarad az augusztus 20-ra szervezett mosonmagyaróvári koncert – tudtuk meg Csiszár Pétertől, a Szent István Napok főszervezőjétől. Demjén Ferenc a Szent István Napok keretében lépett volna fel augusztus 20-án Mosonmagyaróváron.

demjén ferenc baleset mosonmagyaróvár koncert
Demjén Ferenc otthonában szenvedett balesetet, és kórházba vitték, majd azonnal megműtötték.
Fotó: Vasvári Tamás / Forrás:  MTI

Demjén Ferenc súlyos balesete

A Kossuth-díjas művész csapata egyelőre nem kíván részleteket megosztani a rajongókkal, de a Bors információi szerint egy véletlen baleset okozta a törést. A zenészt, előadót sokan támogatják, ezt mutatja az is, hogy közösségi oldalait is elárasztják jókívánságokkal. További részletek a Bors oldalán. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu