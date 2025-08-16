Újabb részletek derültek ki Demjén Ferenc balesetéről

Mint ahogy arról korábban beszámoltunk: szerdán érkezett a hír: balesetet szenvedett Magyarország talán legnépszerűbb énekese, Demjén Ferenc, akinek nevével fémjelezett albumok eladása, melyekben valamilyen formában közreműködött, kb. 7 millióra tehető. Demjén Ferenc otthonában szenvedett balesetet, és kórházba vitték. Azonnal megműtötték combnyaktöréssel, emiatt elmarad az augusztus 20-ra szervezett mosonmagyaróvári koncert – tudtuk meg Csiszár Pétertől, a Szent István Napok főszervezőjétől. Demjén Ferenc a Szent István Napok keretében lépett volna fel augusztus 20-án Mosonmagyaróváron.

Fotó: Vasvári Tamás / Forrás: MTI

Demjén Ferenc súlyos balesete

A Kossuth-díjas művész csapata egyelőre nem kíván részleteket megosztani a rajongókkal, de a Bors információi szerint egy véletlen baleset okozta a törést. A zenészt, előadót sokan támogatják, ezt mutatja az is, hogy közösségi oldalait is elárasztják jókívánságokkal. További részletek a Bors oldalán.