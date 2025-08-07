Drámai fordulatot vett Curtis és Judie kapcsolata az Ázsia Expressz forgatáson - videó

Derült égből villámcsapásként jött a hír, hogy Curtis és Judie idén mégis összeházasodnak! Széki Attila és Barnai Judit öt éve alkot egy párt, a rapper tavaly augusztusban kérte meg kosárlabdázó kedvese kezét, és bár a válasz igen volt, idén nyár elején újra feltette a nagy kérdést. Bár eddig az esküvővel kapcsolatban mindig azt mondták, hogy nem sietik el, most kiderült, mégsem várnak tovább!

Curtis és Judie már a ruhapróbán is túl van.

Forrás: borsonline.hu

A szerelmesek meséltek a nagy nap és szerelmük részleteiről, sőt, még az esküvői ruhapróbára is betekintést engedtek.

A rapper és profi kosaras menyasszonya olyanok voltak, mint két szerelmes tini. Curtis elárulta, kisfiának, Doncsinak is nagy szerepet szán a szertartáson, igaz, a kisfiút még nem avatta be a "merénylet" részleteibe.

Doncsi még nem tudja, de én egy ilyen merénylettel készülök ellene, hogy ő hozza be a gyűrűket. Aztán meglátjuk, hogy ezt meg tudja-e ugrani vagy van-e kedve hozzá, de szerintem ezt rábízhatjuk. Nagyon szeretik egymást Judie-val, nagyon nagy barátok lettek. Ez fő szempont volt, amikor összejöttünk Judie-val, hogy én elmondtam, hogy van egy kisfiam és azt látnom kellett, hogy ez hogy működik. A Judie hogy működik, hogyan viszonyul a kisfiamhoz, de hát tökéletes minden

– mesélte érzelmesen Curtis.

Curtis és Judie öt éve alkotnak egy párt, és a fél évtized alatt bizony nemcsak magasságokat, de fájdalmas mélységeket is megéltek. Curtis elmondta azt is hogy vajon mikor érezte először, hogy Judie az, akivel elképzeli a hátralévő életét.

Az Ázsia Expressz volt a fordulópont Curtisék kapcsolatában

Mint kiderült, a rapper a TV2 kalandreality-jének forgatásán érezte azt, távol a megszokott környezetéből, hogy oltár elé kell vezetnie a szerelmét.

Az Ázsia Expresszben volt a fordulópont. Az egy elég impulzív dolog volt, érzelmi hullámvasút, és rengeteg időt töltöttünk kint. Zaklatott műsor az egész, 0-24 olyan megpróbáltatások alatt voltunk, hogy mondtam, hogy ha hazamegyünk és túl vagyunk ezen, akkor elveszlek idén feleségül

– árulta el Curtis. Az esküvő részleteiről a borsonline.hu számolt be.