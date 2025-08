Curtis és Judie már az esküvőjüket szervezik

Curtis és Barnai Judit kapcsolata öt évvel ezelőtt kezdődött, s azóta is tündérmesébe illően alakul. Széki Attila nem titkolja, volt már nagyon mélyen, és többek között kosárlabdázó kedvesének is köszönheti, hogy mára két lábbal a padlón állhat. Nem is engedi el a szeretett nő kezét – amit már kétszer is megkért. Megtudtuk azt is, hogy korábbi tervekkel ellentétben nem várnak tovább: még idén összeházasodnak!

Curtis barátnője is nagyon készül az esküvőre. Forrás: borsonline.hu

Curtis: „Örülök, hogy elhívtam őt naplementét nézni”

Kapcsolatuk tökéletesen alakul, mesés utazások, romantikus lánykérések, családiház-vásárlás, közös kutyus… Egyértelmű volt, hogy az esküvő a következő lépcsőfok, ám a pár egészen idáig arról beszélt, hogy: majd talán jövőre…

Most már elmondhatom, idén összeházasodunk!

– árulta el Curtis, majd viccelődve elismerte:

„Hazudnék, ha azt mondanám, hogy a megismerkedésünk pillanatában tudtam, hogy pár év múlva az esküvőnkre készülünk! A rövidtávú terveim másról szóltak” – nevetett a rapper, aki idén újra megkérte Judie kezét.

„De nagyon örülök, hogy azon a bizonyos napon elhívtam őt naplementét nézni. Azóta együtt élünk, és olyan megpróbáltatások mentünk át, ami miatt mások kapcsolata gajra is ment volna” – vélekedett Curtis, aki azt is elmondta, mikor döntötte el, hogy „Székit” farag Judie-ból.

Curtis esküvőszervezőként is remekel

„Az Ázsia Expressz forgatásán döntöttem el, hogy szeretném, ha a felségem lenne. Az olyan intenzív élmény volt, 0–24-es megpróbáltatás, ami új dimenzióba emelte a kapcsolatunkat. Ott elhatároztam, hogy ha hazaérünk, elkezdem szervezni az esküvőt.”

Bizony, Curtis vállalta magára a szervezés ügyes-bajos dolgait!

„A barátaim ki is nevettek emiatt először. De már látják, hogy talán sikerül mindent tető alá hoznom! Szerencsére sok kapcsolatom és ismerősöm van, például a városházán vagy különböző szolgáltatóknál, ami megkönnyítette a dolgom. Egy barátommal, aki sokat segít, azóta már összekötöttem Judie-t, hogy az apróbb részletekről döntsenek...” - írta a borsonline.hu.

Forrás: borsonline.hu

Curtis barátnője is nagyon készül az esküvőre

Judie már a ruhapróbán is túl van, arcán ragyogó mosollyal vette fel egymás után a szebbnél szebb menyasszonyi ruhákat. Látszik rajta: a boldogsága felhőtlen.

„Nagyon izgatott vagyok, de jó érzés, hogy itt tartunk Attival. Nem gondoltam volna, hogy öt évvel a megismerkedésünk után itt fogok ülni egy esküvőiruha-szalonban, és az esküvőnkre készülünk.”

Soha semmit nem erőltettem Attira, sem az eljegyzést, sem az esküvőt, utóbbit is ő dobta fel. Azt mondta, hogy szeretné, hogy Széki legyek.

„Az Ázsia Expresszbe utaztunk ki, amikor a parton ülve megkérdezte, hogy nem szeretnénk-e már idén összeházasodni, én pedig azt mondtam, hogy nagyon szeretném” -árulta el a sportoló.

Így tehát már idén sor kerül a nagy napra, de természetesen nemcsak Judie izgatott, hanem a vőlegénye is.

„Eddig nem is voltam annyira, de most, hogy az öltönyöket próbálom, egyre élénkebb bennem, hogy ez tényleg megtörténik. Már volt egy esküvőm, de akkor nem éreztem azt, amit most. Azt hiszem, ezt kell érezni” – magyarázta Curtis.