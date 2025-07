Esküvő: videón mutatjuk milyen volt Schäfer András és felesége nagy napja

Schäfer András még 2024 decemberének közepén vette el most már feleségét, Lucát. Az esküvőről az elmúlt hónapokban mindössze néhány képet posztolt az ifjú pár a közösségi oldalaikra, egészen mostanáig. A magyar válogatott és az Union Berlin szombathelyi kötődésű középpályása, Schäfer András nemrég Instagram-oldalán megosztotta az elkészült videójukat a lagzijukról, amit június végén tartottak, így most a követők is betekinthetnek abba, hogy milyen volt a fiatalok nagy napja –írja a VAOL.

Forrás: MW Archívum

Schäfer Andrásék megtartották az esküvőt

Videót is megosztottak esküvőjükről: