Nem hiszed el melyik celeb tűnt fel a győri cukrászdában! - fotó

"Köszönjük a látogatást és a kedvességet, szeretettel várunk Benneteket is minden nap, ha finomságokra, mosolyokra és egy kis kikapcsolódásra vágytok!" –írja facebook posztjában a győri Nádor cukrászda. A poszt mellé egy kép is került, Rubint Réka látogatott el hozzájuk.

Forrás: MW Archívum

Rubint Réka győri cukrászdában tűnt fel

Rubint Rékáról sokaknak a sportosság, a lendület, a jókedv jut eszébe. Schobert Norbi felesége a minap a győri Nádor cukrászdába látogatott el. Az üzlet bejegyzése arról nem számol be, hogy Réka milyen finomságot kóstolt meg a Táncsics Mihály utcában.

Mint ahogy arról korábban beszámoltunk, Réka sokat látogat Győrbe. Izzasztó órával, fergeteges hangulattal robbant be a tavasz az Olimpiai Sportparkban. Március 10-én több százan edzettek a hazai fitness közösség koronázatlan királynőjével, Rubint Rékával a multicsarnokban. A közvetlen személyiségével is megnyerő tréner azóta több edzést is tartott városba.

