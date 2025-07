Nézd meg Jennifer Lopez csili-vili poharát, ebből ívott a világsztár budapesti koncertjén - fotó

A Puerto Rico-i származású díva először lépett fel Magyarországon. Nem okozott csalódást, kiváló formában van, koncertje alatt többször átöltözött, és a show, amit Budapestre hozott egyszerre volt futurisztikus, extravagáns, és persze dögös is. A koncert közben készült képeken is látszik, hogy a világsztár előtt egy méretes, csillogó-villogó pohár volt. Jennifer Lopez nem az Egyesült Államokból hozta magával: a pohár egy magyar strasszkövező mester, Keller Annamária kreativitását és keze munkáját dicséri –számolt be róla a Bors. A pohárról képeket itt nézhettek meg.

Jennifer Lopez először lépett fel Budapesten, koncertje egyszerre volt futurisztikus, extravagáns, és persze dögös is.

Fotó: Szabolcs László / Forrás: Bors

Jennifer Lopez ezzel frissítette magát

Mint ahogy arról portálunkon beszámoltunk: a koncert előtt Jennifer Lopezék 300 liternyi vizet rendeltek Nyugat-Dunántúlról. Mária Terézia után 250 évvel, Jennifer Lopez is a Chernel forrásvizet választotta.