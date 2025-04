Súlyos motorbaleset után: Horváth Éva lábát Esztergomban menthetik meg

A szépségkirálynő 2024 novemberében, Balin szenvedett súlyos motorbalesetet. Az eset következtében nyílt lábszár- és bokatörése lett. Az influenszert egy ideig Balin kezelték, ám orvosa tanácsára Horváth Éva decemberben hazatért Magyarországra –írja a KEMMA.

Horváth Éva - Az influenszer lába továbbra is nagy veszélyben van, Esztergomban próbálják meg rendbehozni.

Horváth Éva - Sokat várok a terápiától

Ahogy az a KEMMA cikkében olvasható: Horváth Évát hétszer operáltak meg, az egyik műtét után pedig azt mondták neki az orvosai, hogy talán le fogják vágni a lábát. Végül sikerült elkerülnie az amputációt, de a fertőzés miatt így is jelentős egészségkárosodást szenvedett el. Most Esztergomban próbálja meg rendbe hozni magát. Az influenszer saját közösségi felületén számolt be nemrég állapotáról, és arról hogy sokat vár az esztergomi terápiától.

