Cseh László bevallotta titkát: vele is megtörtént ami Milák Kristóffal

Az úszó pályafutása alatt két világbajnoki címet szerzett, az olimpián hat alkalommal volt dobogós, 2008-ban, Pekingben három ezüstérmet zsebelt be. Az akkori olimpiai felkészüléséről érdekes történetet osztott meg Cseh László, a sztori kísértetiesen hasonlít Milák Kristóf párizsi kálváriájára –írja a Meptropol.hu.

Cseh László - A Peking előtti konfliktus

Cseh László Szilágyi Áronnak adott interjújában árulta el, hogy edzőjével, Turi Györggyel nem értettek egyet abban, hogy milyen fajta edzéstervvel lehetne gyorsulni a medencében. Turi az állóképességet szerette volna javítani, Cseh a sebesség növelésén dolgozott volna. A konfliktus Peking előtt csúcsosodott ki.

„Előtte kezdtünk el edzést váltani, és előjött, hogy állóképességi edzésből hirtelen legyünk gyorsak” – elevenítette fel Cseh, az interjút a Magyar Nemzet szemlézte.

„Jeleztem, hogy ez nem így működik, csettintésre nem leszek gyorsabb. Ezen egy kicsit összekaptunk az edzőmmel, egy hétig egyedül készültem, de a szövetségi kapitánytól kezdve mindenki sajtótájékoztatót akart tartani, hogy elúszott a pekingi olimpia, mert nem edzek.”

Ismerős lehet a történet Milák Kristóf miatt is, aki a párizsi olimpia előtt az edzőjét megkerülve szintén egyedül edzett sokszor, és őt is számos nyilvános kritika érte a szövetség elnöke és a szövetségi kapitány részéről is. Cseh egyébként, miután szembeszállt az edzőjével, Európa-csúcsot úszott 400 vegyesen. Milák ennél hosszabb dacolás után pedig arany- és ezüstérmet szerzett a párizsi olimpián tavaly. A 2021-ben visszavonuló Cseh nemrég új szakmát tanult ki, és villanyszerelő lett.