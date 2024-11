Pásztor Ádám neve nem ismeretlen a mosonmagyaróváriak körében, és egyre többen ismerik meg az országban is. A fiatal színész pénteken visszatér a deszkákra, ahonnan elindult: a Flesch-központban mutatja be Musical körutazás című produkcióját.

Pásztor Ádám vendég előadókkal érkezik Mosonmagyaróvárra: a felvételen Dobai Atyval

Pásztor Ádám újra szabadúszó

– A 2024/2025-ös évadot nagy izgalommal vártam, ugyanis újra szabadúszóként kezdtem el dolgozni, ami a hároméves társulati létemet követően egy újfajta löketet adott. Ez a létforma nem ismeretlen számomra, ugyanis hosszú évekig dolgoztam így, mielőtt a Magyar Színház társulatának tagja lettem, így pontosan tudtam, hogy a szabadúszói létnek milyen hozományai és kritériumai vannak – kezdte beszélgetésünket Pásztor Ádám, megjegyezve, hogy szerencsére idén több új projekt is megtalálta, új próbafolyamatokat is kezdett, miközben a régi szerepei közül többet is megtartott. – Ha röviden kellene jellemeznem a mostani évadomat, az izgalmas és a fordulatos szavakkal tudnám ezt legjobban megtenni – fűzte hozzá Ádám, akit legközelebb november 29-én este láthat a mosonmagyaróvári közönség.

Több meglepetéssel készül

– Nagyon motiváló számomra, hogy milyen sokan érdeklődnek a Musical körutazás című zenés estem iránt, mely már most telt házon áll. Az est folyamán több meglepetéssel és vendégekkel is készülünk, így garantáltan emlékezetes lesz – hangsúlyozta Ádám. Mint elmondta, ezen est megszületését rengeteg tervezés előzte meg. Közel 15 éve van már a pályán, mely idő alatt számtalan szórakoztató vagy éppen tanulságos történettel gazdagodott. Ezen élethelyzetek közös pontja a zene és a színház volt: most ezt kísérelték meg egy 90 perces estbe összeszedni.

A Musical körutazás valódi energialöket lesz.

Körülbelül 7 különböző „fejezeten” keresztül járjuk körbe a nézőkkel és a meghívott vendégekkel a színházi lét sajátos világát.

Lesz szó a kezdetekről, szerepálmokról, veszteségek feldolgozásáról, barátságról és motivációról.

Természetesen a fő mozgatórugó a zene, azon belül is a musical- és operettslágerek lesznek, azonban egy dramaturgiailag pontosan felépített struktúra alapján fognak ezek elhangozni, miközben a történetek egymásutániságának harmóniájával keltenek egyedi élményt – avatott be a színész. Pásztor Ádám érdeklődésünkre arról is beszámolt, hogy szeret minden olyan szerepet, ami színészileg kihívást jelent számára, és ami lehetőséget teremt arra, hogy kilépjen a komfortzónájából.

Új darabokban

– Jelenleg két új próbaidőszakot kezdtem meg. December 14-én mutatjuk be a Rent című musicalt, amiben Angel Dumott Schunard szerepében leszek látható. Az előadás egy csapat fiatal művész küzdelmes életét követi egy éven keresztül a ’90-es évek New Yorkjában. Ezt követően egy ősbemutatón, A mágus főszerepén kezdek el dolgozni, annak a bemutatója majd 2025-ben lesz szintén Budapesten. Mindeközben sorra futnak a régi előadásaim, pár hete voltam pont a Győri Nemzeti Színházban, ahol a Puskást játszottuk – búcsúzott Ádám.

Pásztor Ádám estje pályája 15 évének szórakoztató és tanulságos történeteire épül.