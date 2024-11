Törőcsik Franciska játssza Esztert, a kedves, szorgalmas, visszafogott, zongoraművésznek készülő lányt, aki mindig pontosan tudja, hogy milyen elvárásoknak kell megfelelnie. Ezeknek pedig, ha törik, ha szakad, meg is felel. Egy váratlan találkozás azonban szembesíti azzal, hogy mi az ára a tökéletességnek. Vele ellentétben az Ember Márk által megformált Gergő igazi szabad lélek. A feltörekvő Kuplung együttes énekese, aki imádja a zenét, a barátait és tele van álmokkal. Arra viszont ő sincs felkészülve, hogy beleszeret Eszterbe. Kettejük helyzetét bonyolítja a Mártont megszemélyesítő Brasch Bence, a lány vőlegénye. A fiú legfőbb jellemzői a gondoskodás, a figyelmesség, a ragaszkodás. Ő az, aki mindig ott van, ha szükség van rá, és néha akkor is megjelenik, amikor nem kellene. Ő is a film egyik főszereplője.

Hogyan tudnék élni nélküled? – december 12-én érkezik a hazai mozikba az év legjobban várt magyar filmje.

Hogyan tudnék élni nélküled? – ismert főszereplők

Az előbbi trióhoz képest Marics Peti nem izgulja túl a rázós helyzeteket sem. Gábort, a Kuplung együttes dobosát alakítja, aki vagány, szókimondó, igazi rocksztár. Ő egyengeti a Kuplung zenekar útját, jóval ügyesebben, mint a saját magánéletét és szó se róla „amerre jár, nagy zajt csinál.” A Kuplung billentyűse, Csabi örök optimista és nagy álmodozó. A zenekar legfiatalabb tagja, aki még keresi a helyét a világban. De mindent, amibe belekezd, legyen szó zenélésről vagy udvarlásról, teljes odaadással csinálja. A vásznon most debütáló Kirády Marcell bújt a lelkes zenész bőrébe a kamerák előtt. A filmben nem más, mint Betti a csupa vidámsággal, földöntúli bájjal megáldott lány rabolja el a szívét. Kovács Harmat formálja meg ezt az igazán életrevaló fiatal lányt, akinek minden váratlan helyzetre akad egy meglepően jó ötlete. Mellette Eszter másik barátnője, Kata olya, mint a szélvihar. Nagyszájú, szenvedélyes, határozott. Hatalmas elánnal szeret, táncol, vitatkozik. Márkus Luca alakítja a tűzrőlpattant lányt, aki a csélcsap Gáborral bonyolódik se veled, se nélküle viszonyba.

Marics Peti,Kirády Marcell, Ember Márk – mindhárman főszereplői lesznek az új filmnek, ami Demjén-slágerek köré szőtt, a mában és 1994-ben játszódó zenés, romantikus vígjáték.

A Hogyan tudnék élni nélküled? mában játszódó részében, Lili szerepében Varga-Járó Sára brillírozik, aki bár tehetséges énekes, egyelőre leginkább az önsajnálatban jeleskedik. Az élete fenekestül felfordul, amikor az anyukája, Eszter otthonában elfeledett, régi levelekre bukkan. Még igazán azt sem veszi észre, hogy felbukkan a horizonton egy új fiú. A Medveczky Balázs által játszott ambiciózus zenei menedzser, balázs, aki rögtön meglátja a lányban a tehetséget. A kérdés csak az, mire megy egy olyan előadóval, aki nem akar tündökölni.