Ilyen volt Tomi Rocky éve – sok-sok fotó

„2019. Minden, ami mögöttem van” – kezdődik a győri paraúszó írása.

Egy tea mellett, gondolataiban elmélyülten, az ünnepi rohanást hátrahagyva, jó érzések töltöttek el. Büszke vagyok, illetve büszke lehetek arra amit ebben az esztendőben elértem és sikerült megvalósítanom. Készítettem egy éves összefoglalót, a 2019. évben mi történt velem.

Nagy várakozással indultam neki ennek az évadnak, rendesen edzettem már januárban és elkezdtem a felkészülést. Bár a nyílt víz még messze volt ekkor, de a medencés úszások februárban már indultak. ( Idén sem lesz másként) 🙂

Nyár elején lezárult az “Átúszom” sorozat a Fertő-tavi úszással, mikor is átúsztam az osztrák oldalra a vasfüggöny lebontásának 30. évfordulóján. Meg volt a Balaton ötödször is, és meglett a “nagyvad” a Poreci úszófesztivál maratoni távja, végre az aranyéremmel térhettem haza. Emellett, sok minden más is történt, amit még felsorolni is nehéz, de azért megpróbálom. Senki nem mondhatja rám, hogy tétlenkedtem ebben az évben és elnézést a sok adat miatt. Nos, akkor szemezgessünk! 🙂

2019. Évad

2019.02.10.Balatonfűzfő „Szárnyald túl önmagad” 6 órás medencés úszóverseny 5300m. úsztam 4:00 óra alatt.

2019.03.14 Sri Chinmoy Maraton 20 km-es éjszakai úszóversenyen 3000m. teljesítettem.

2019.04.06 Nyuszi kupa a Mozgáskorlátozottak Győri Egyetértés Sportegyesülete 2019. rendezésében megyei Nyuszi-kupa úszóverseny a Magyar Vilmos uszodában. 25m. medencében 1500m. távot 53:40 perc alatt teljesítettem.

Szabó János emlékverseny 25m. medencében 1500m 58:45 perc alatt

Csobbanj Party Sportlife Győr. 1500m 59:15 perc alatt.

Nyílt vízi úszások:

2019.06.15. Sérülten is sportosan sorozat 2019. „ Átúszom az országom” fertő tavi úszás 3200m. a Mozgáskorlátozottak GY-M-S. Megyei egyesülete Szervezésében került sor. A távot 2:28 perc alatt teljesítettem.

2019.06.29.37. Lidl Balaton-átúszás 5200m. távot 3:53 perc alatt teljesítettem és 820 ép embert előztem meg!

2019.07.13. Tatai Tó-átúszás 3800m. távot 2:24 perc alatt teljesítettem.

2019. 07.20. IV. Pala tó-átúszás 2000m. távot 1:22 perc alatt teljesítettem.

2019.07.21. III. BÚI. Kikötő-úszás Balatonfenyves 3000m. távot 1:52 perc alatt teljesítettem.

2019.08.03. K&H mozdulj! Velencei-tavi úszónap 6000m. távot 3:54 perc alatt teljesítettem.

2019.08.04. 7.Orfű Fitt Pécsi-tó Át-és Körbeúszás 4200m távot 2:48 alatt teljesítettem.

2019.08.11. Lupa tó-átúszás 2400m. távot 1:38 perc alatt teljesítettem.

2019.08.24. 20.Tengeri úszás. Poreci öböl átúszás 5000m. távot 5:04 perc alatt teljesítettem.

2019.08.31. III. Duna-átúszás 450m. távot 00:13 perc alatt teljesítettem a Szabadság hídtól a Műegyetem rakpartjáig.

2019.09.15. Austria Swim Open- X-Waters Wörthersee 3000m. távot 1:35 perc alatt teljesítettem egyedüli magyar paraúszóként.

2019. összesítése: 51050 méterrel végeztem, így meg lett az 5 év versenyben elért 100.000 méterem, amire nagyon büszke vagyok!

Ebben az évben a média is fokozottan kíváncsi volt rám, szinte az összes tv-ben, újságban, rádióban szerepeltem. Természetesen nem ez a fő célom, de mindig örömmel veszem, ha felkeresnek.

Amire még nagyon büszke vagyok, hogy a jótékonysági árverésen felajánlhattam a Poreci aranyérmem és nyeremény pólóm, amelyek elérték a 40.000 forintot. Ezt az összeget, egy beteg kisfiúnak szántam,de végül egy mentő motorra adták, amire az egész ország gyűjtött. A másik jótékonysági akció, amiben nagy szerepet vállaltam, hogy a Mozgáskorlátozottak Gy-M-S. Megyei Egyesülete újonnan kapott kisbuszának akadálymentes átalakítására szervezett úszó versenyen részt vehettem Jakabos Zsuval a kampányban. Itt természetesen úsztam is. Ezek mellett voltam díjátadó sérült gyerekek sport rendezvényén, és nagy megtiszteltetésnek vettem, mikor Pozsgai Sanyi bácsi 80 éves autogram gyűjtőnek teljesíthettem kérését, egy Tomi Rocky aláírással.Jut eszembe aláírás! A Retro Rádióban dedikáltam a vendégfalat, olyan illusztris emberek között, mint pl. Terence Hill, Ákos, vagy éppen Cseh Laci.

Azt gondolom, így visszanézve erre az 5 évre, a rengeteg munka és a kitartásom beérett. Boldog vagyok, hogy adhattam és köszönöm szépen, hogy kaphattam!

Akik idén is velem voltak utamon és segítették a munkám:

Rehab-Rába Kft Pellek Béla, Smuk Ádám

Artantiq fotók Bucsák Kriszta

Mozgáskorlátozottak Győr-Moson-Sopron Megyei Egyesülete Nagy Józsefné Edit, Nagy József, Krisztián és Gábor, Horváth Tamás, Rózsavölgyi Attila, Zsuzsa, Andi, Ági, Móni és a többiek szurkolása.

Mozgáskorlátozottak Győri Egyetértés Sport Egyesülete Pintér Feri bácsi.

Ékes Csaba Wakeboard Cable Wcp Gyor

Sárkány Márta, Sárkány Tomi Sárkány Informatika Porec és miegymás. Zelimir Zuzic

Jaked – Magyarország Vera, Béla, Márk, Éva.

Győri Búvár S.E. Pepe és Georgio

Fertő Tavi Speciális Kutató és Mentő Vízipolgárőrség Gábor és csapata

Fertőrákosi Tűzoltóság

Mányoki Attila barátsága, tanácsai.

Petrov Iván, Rajos István, Jakabos Zsu, GYŐRI ÚSZÓ SE

Kiss Kati Masszázs.

Aqua Sportközpont Győr – Sportuszoda Győr

Stadler Attila, Tücsök Emőke Saint-Gobain Construction Products Hungary Kft.,

Téli Balaton-átúszás Zimányi András Jó szavai.

Média:

kisalfold.hu Szeghalmi Balázs, Cseh Róbert.

Balatoni nyár

DIGI Sport TV Kalmár Ági

M2 Petőfi TV Stumpf Kata

Fókusz Dörmer Csaba

FEM3 Café Joshi, a legjobb barát

ATV Jakupcsek Gabriella

Retro Rádió Dj Dominique Varga Andi

Blikk Kr József jocó

nlc.hu Herczeg Szonja

Borsonline – Bors Szórakoztató Napilap

Nemzeti Sport

MTA Molnár G Tomi

…nem utolsó sorban Jones Anikó, Patkás Martin, Vági Zoltán, Habaz Erik, Habaz Petra, Székely Zsolt, Sarló Imola, Reszter Gabika nénike és a Vízicsigák csapata. Judit, Karcsi, Guszti, Misi, Petra.

Vidor Eszter, Boros Péter the future. Benedek Róbert, Napsugár Anna.

Kellemes ünnepeket és jó pihenést kívánok mindenkinek az év végére, találkozunk jövőre!

“…mert én bolond akarok maradni, és úgy akarom élni az életemet, ahogy megálmodom, nem pedig úgy… ahogy mások elvárják…”

A történetem napjainkban… „ Ha féltem is, a helyemet megálltam -születtem, elvegyültem és kiváltam. ”József Attila Közzétette: Tomi Rocky – 2019. október 20., vasárnap

Üdv: Tomi Rocky