Beérett a befektetett munka, de még messze nincs vége!

11700 méter, 4 megmérettetés, 4 érem, számtalan kaland, barátságok a tengeren. Mi mással, mint az évek óta beígért emléktetkóval zárulhatott ez a sorozat.

A minap beugrottam a New Heritage Tattoohoz és Szabi barátom többek között feldobta nekem ezt a kis emlék tetkót. Régóta vártam erre a pillanatra és bevallom sokkal könnyebbnek, egyszerűbbnek gondoltam az elején, mint amilyen lett, de egyáltalán nem bánom, hogy így alakult. Meg kellett érnem és meg kellett dolgoznom ezért keményen!

Idén még lesz 2 medencés úszás amin részt veszek. Az egyik egy emlék verseny november 16-án, a másik november 23-án az Aqua Sportközpontban egy jótékonysági úszóverseny a Sportlife szervezésében. Nem vagyon túl jó a medencében, de nem is az a célom, hogy mindenkit legyőzzek. Szeretek úszni, szeretem amit csinálok és minél több úszáson szeretnék a jövőben is részt venni. Természetesen számomra a nyílt vízi úszások fekszenek és azt fogom javarészt a jövőben is végezni.

A 2020 is tartogat számos nagy kihívást, közülük a csúcs a Boszporusz nyílt vízi úszás lesz július közepén. Ez az úszás a világ legnagyobb nyílt vízi úszása ahol 2400 ember úszik egyszerre. Számomra ez az úszás olyan mérföldkő lesz, mint a profiknál az olimpia. Ha ez meg lesz, elmondhatom, hogy a csúcsra értem. A támogatók, még hiányoznak a célom elérésére, de bízom benne, hogy lesz aki lát a projektemben fantáziát és tudunk, majd együtt dolgozni a 2020-as évadban is.

„Az egyetlen halálos bűn az, ha az ember feladja!” – Tomi Rocky