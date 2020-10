„Te tanítasz engem az élet ösvényére, teljes öröm van tenálad; a te jobbodon gyönyörűségek vannak örökké.” (Zsoltárok könyve 16,11)

TAPASZTALAT

Az elmúlt hetekben 10 napig karanténban voltam, mert az iskolában, ahol tanítok vírusfertőzés volt. Nem hagyhattam el a lakást, és ez néhány nap után nyomasztóan hatott rám. Csak az erkélyre tudtam kimenni friss levegőt szívni, tornázni, kicsit sétálni. De a szűk tér, a bezártság egyre rosszabb volt számomra.

Egyik reggel, amikor kimentem az erkélyre, észrevettem, hogy gyönyörű, színes mátyásmadarak, más néven szajkók csipegetnek a földön, majd a közeli fákra repülnek. Szép színesek voltak, és olyan jó volt őket látni, amint szabadon szárnyalnak és ilyen közel jöttek hozzánk. 10 percig ott röpködtek egyik helyről a másikra, mintha bemutatót tartanának.

A jó Isten az ő teremtményei által örömet hozott a szívembe, a természet szépségei által legyőzte a megszomorodást. Egy másik reggel hatalmas seregélyraj repdesett fölöttünk, és jobbra-balra, föl- és alá kavarogva különleges formákat rajzoltak az égre. Ezernyi madár repült harmóniában. Lenyűgöző volt látni, ahogy különleges formákat alkottak. Eszembe jutott az ige: „Este bánat száll be hozzánk, reggelre öröm” (Zsoltárok könyve 30,6).

Ebben a tanévben első osztályosoknak lettem az osztályfőnöke. Öröm volt a kisgyerekeket tanítani, és most ők is nagyon hiányoztak, nem találkoztunk a vírus miatt. Digitális oktatás folyt az iskolában. Már péntek délután volt, amikor az egyik kisgyereknek az édesanyja átküldte Messengeren a házi feladatot magyarból, egy meseillusztrációt. Gyönyörűen sikerült a rajz, és meg is írtam nekik, hogy „hát ez bizony nagyon szépre sikerült”. Az anyuka visszaírta, hogy azt mondta a kisfia, hogy küldd el most Zsuzsa néninek, hogy boldog legyen. Azt is megírta, hogy nagyon sokat dolgozott ezen a rajzon. A jó Isten így is fel akart üdíteni a gyermek szeretete és ragaszkodása által. A jó Atya látta, hogy mennyire hiányoznak a kis tanítványaim.

Szeretettel: Zsuzsa néni

Isten örömre hívott téged is. Azt mondta Jézus, hogy az a vágya, hogy az Ő öröme bennünk teljessé legyen. Az az akarata, hogy örömben és boldogságban töltsd el az életedet. Természetesen időnként kerülhetsz nehéz helyzetbe, olykor fájdalom és szomorúság is jelen van az életedben, de Isten azt akarja, hogy ne ez legyen a meghatározója napjaidnak. Sok örömforrás áll rendelkezésünkre. Isten az ő keze munkáival szeretne bennünket gyönyörködtetni, a világ szépségeivel, a szép természettel, a felemelő zenével, a madarak énekével, az emberek szeretetével. A szépséget képek, hangok, ízek, illatok, és az érintés által érzékelhetjük. Az emberi kapcsolatokban, az egymásra figyelés által is örömünk lehet. Isten így is megnyilatkozik felénk. Ahogy Zsuzsa néninek a kis tanítványa szeretettel gondolt tanító nénijére, és boldogságot akart neki okozni, mi is okozhatunk örömet másoknak, és ez a jóság visszahat rán k. Keresd te is életedben az öröm, a szépség forrásait, hogy boldog lehess, és ezáltal másokat is boldoggá tehess! „Örüljetek az Úrban mindenkor; ismét mondom: örüljetek!” (Filippi levél 4,4)

Szerető barátod: Attila bácsi

