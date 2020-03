Ne higgy a hízelgő szónak!

„Mert az ilyenek (Jézus ellenségei)… nyájas beszéddel, meg hízelkedéssel megcsalják az ártatlanoknak szívét.” (Római levél 16,18)

A RÓKA ÉS A FAJDKAKAS

A fajdkakas fenn ült a fán. Odasompolygott a róka s így szólt:

– Jó napot kívánok, fajdkakas barátom, meghallottam a hangodat, s eljöttem, hogy meglátogassalak. – Köszönöm a jó szót – felelte rá a fajd. Tette magát róka koma, hogy nem jól hallja s így szólt: – Mit mondasz? Nem hallom. Fajdkakas barátom, jó volna, ha lejönnél a fűre, sétálgatni, beszélgetni velem, mert ha csak a fáról hangzik, nem hallom a hangod. – A fajdkakas így szólt: – Félek leszállni a fűre. Nekünk, madaraknak, veszedelmes ám a földön járni. – Talán tőlem félnél? – kérdezte a róka. – Ha nem tőled, hát a többi vadállattól félek – mondta erre a fajd. – Van az erdőn mindenféle állat. – Ugyan, fajdkakas barátom, nemrég egy parancs jelent meg, amely azt rendeli, hogy békesség legyen az egész világon. Azóta itt az állatok nem is bántják egymást. – Látod, ez nagyon szép – mondta erre a fajdkakas –, mert látod, ott kutyák jönnek, s régi szokás szerint el kellene futnod, de most mà ¡r nincs mitől félned.

Meghallotta a róka a „kutya” szót, hegyezni kezdte a fülét s el akart illanni. – Hova? Hova? – kérdi tőle a fajdkakas. – Hiszen most békeparancs van, s a kutyák már nem bántanak senkit. – Ki ismerheti ki őket – felelte a róka –, meglehet, hogy nem hallották a parancsot. – S egy-kettőre elmenekült. (Tolsztoj)

Ha valaki rá akar venni valamire, amiről tudod, vagy érzed, hogy nem helyes, ne engedj neki! Bárhogy is hízeleg, és meg akar nyerni annak a dolognak, tarts ki a véleményed mellett! A puszta üres ígérgetés nem biztosíték arra, hogy engedj neki. A róka hízelkedése valójában csapda volt a fajdkakasnak. Ráadásul hazudott is. Szerencsére átlátta ezt a fajd, és az eszessége is segített elűzni maga mellől azt, aki a rontására tört. A kutyák említésével, amelyek a róka ellenségei, leleplezte és elijesztette alattomos támadóját. Itt érvényesült a bölcs mondás: „A hazug embert előbb utolérik, mint a sánta kutyát”. Figyeld meg a Biblia igéit, mit tanítanak a hízelkedésről! Kerüld el ezt a csapdát! Vegyél bátorságot, hogy ellenállj a hazug kérésnek! Kérd Istent minden nap, hogy adjon neked bölcsességet minden élethelyzetben, hogy helyesen és bátran tudj dönteni, szólni, cselekedni! Ha kell, kérj segítséget!

„A bolondnak szája az ő romlása, és az ő beszédei az ő életének tőre. A rágalmazónak beszédei hízelkedők; és azok a szív belsejét áthatják.” „Aki vermet ás [másnak], abba belé esik; és aki felhengeríti a követ, arra gurul vissza. A hazug nyelv gyűlöli az általa megrontott [embert], és a hízelkedő száj romlást szerez.” (Példabeszédek könyve 18,7–8; 26,27–28)

Érdemes követni Pál apostolt, hogy mi se tűrjük meg magunkban ezt a gonosz jellemvonást.

„Mert nem léptünk fel soha hízelgő beszéddel, amint tudjátok, sem leplezett kapzsisággal – Isten a tanúnk!” (Thesszalonikaiakhoz írt első levél 2,5)

Szerető barátod: Attila bácsi

[email protected]

Tel.: 30/2-26-27-28