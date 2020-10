„Szemeimet a hegyekre emelem, honnan jön az én segítségem?” (Zsoltárok könyve 121,1-8)

A LIBEGŐNÉL

Kedves Attila!

A három unokával: Benivel, Lidivel, Angival és a lányommal a János-hegyi Libegőre mentünk föl. Én és a feleségem, Szilvi már nyugdíjasok vagyunk, és Szilvi már félt így a libegőn felfelé és lefelé utazni. Mivel a Libegőre csak kettesével lehet felszállni, ezért Beni és Angi azt mondták, hogy az egyikük fölfelé, a másikuk pedig lefelé jövet fog Szilvi mama mellé ülni, hogy ne féljen. Majd ők vigyáznak rá. Fölfelé és lefelé is bátorító szavakat mondanak majd neki és fogják a kezét. Lidike ugyancsak örömmel vállalkozott volna erre a feladatra. Így tehát Szilvi mama most már csöppet sem félt, mert tudta, hogy vigyáznak rá az unokái, és ez bátorságot adott neki. A feléje irányuló szeretet megmelengette a szívét, és lelkileg is megerősítette. Így vagyunk mi is az életben! Sokszor, sok mindentől félünk, de ha Krisztus szavára figyelünk, aki azt mondta, hogy ne félj, akkor fölfelé tudunk tekinteni, és mi is megszabadulhatunk a félelmeinktől. A veszélyhelyzetekben sem kell megriadni, csak egyetlen egy dologtól kell leginkább félnünk, mégpedig attól, hogy féljünk.

Romi nagypapa

A történethez hasonlóan cselekszik velünk is Isten. Ő állandóan bátorít bennünket, hogy ne féljünk. Ádám és Éva, amikor elkövették a bűnt, akkor az első reakciójuk az volt, hogy elrejtőztek, mert féltek. Azóta életünk elemi tapasztalata a félelem. Az egyik főiskolai tanárom azt mondta, amikor erről beszélgettünk, hogy az én síromra ne azt írják fel, hogy élt pl. 65 évet, hanem azt hogy félt 65 évet. A félelem legyőzése az életünk egyik fő hitbéli feladata. A legfontosabb az, hogy ne féljünk, mert félelemben, rettegésben élni szörnyű tapasztalat. Megbetegíti a testünket és a lelkünket is. Megfoszt a szabadságtól, az örömtől, a hálától, a boldogságtól. Isten akarata az, hogy félelemmentes életet éljünk még a nehéz, veszélyes helyzetekben is. Így bátorította Isten Gedeont a nemzetét megvédő csata előtt. Mózest, akit hatalmas küldetésre hívott el, de más prófétákat, apostolokat, hívőket is újr a és újra bátorít. Nap mint nap mondja: “Ne félj, mert megváltottalak, neveden hívtalak téged, enyém vagy!” Ahogy senki sem tudja átugrani a maga árnyékát, és ahogy az árnyék nem távozik el a testünktől, úgy követ bennünket Isten lépésről lépésre, mindenhová. Soha nem távozik el tőlünk. Erősít, bátorít, kimenekedést ad a nehéz helyzetekben is.

„Szemeimet a hegyekre emelem, honnan jön az én segítségem? Az én segítségem az Úrtól van, aki teremtette az eget és földet. Nem engedi, hogy lábad inogjon; nem szunnyad el a te őriződ. Ímé, nem szunnyad és nem alszik Izráelnek őrizője! Az Úr a te őriződ, az Úr a te árnyékod a te jobbkezed felől. Nappal a nap meg nem szúr téged, sem éjjel a hold. Az Úr megőriz téged minden gonosztól, megőrzi a te lelkedet. Megőrzi az Úr a te ki- és bemeneteledet, mostantól fogva mindörökké!” (Zsoltárok könyve‬ ‭121,1-8‬)

Szerető barátod: Attila bácsi

