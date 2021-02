NAGYAPA ÉS A SZENESKOSÁR

„Az Úr beszédei tiszta beszédek, mint földből való kohóban megolvasztott ezüst, hétszer megtisztítva.” (Zsoltárok könyve 12,7)

Nagyapa minden reggel már korán kint ült a konyhában, és olvasta régi, megviselt Bibliáját. Az unokája, aki ugyanolyan szeretett volna lenni, mint ő, mindenben utánozni igyekezett a nagyapját. Egyik nap így szólt: „Papa, én is próbálom olvasni a Bibliát úgy, mint te, de nem értem azt, és amit értek, azt is elfelejtem, amint becsukom. Mire jó a bibliaolvasás?”

A nagyapa, aki közben szenet tett a tűzre, csendesen odafordult hozzá, és azt mondta: „Fogd meg ezt a szeneskosarat, menj le a folyóhoz, és hozz egy kosár vizet!” A fiú úgy tett, ahogy mondták neki, azonban az összes víz kicsurgott a kosárból mielőtt visszaért volna a házhoz. A nagyapa nevetett, és azt mondta, „A következő alkalommal egy kicsit jobban szedd a lábad!”, és visszaküldte azzal, hogy próbálja újra. Ezúttal a fiú gyorsan futott, de a kosár ismét üres volt, mire hazaért. A szuszból kifogyva közölte nagyapjával, hogy lehetetlen a kosárban vizet hozni, és elindult, hogy vödröt kerítsen a kosár helyett. Az öregember ezt mondta, „Nem akarom, hogy vödörrel hozd.” Bár a fiú tudta, hogy kosárral lehetetlen, a nagyapja kedvéért mégis megtette. Megmerítette a kosarat, és futott, ahogy csak tőle telt, de a kosárral így is üresen érkezett vissza. Alig bírt beszélni, „Látod, papa, nincs értelme, ugye te is à ­gy gondolod?”.

Az öregember azt mondta: „Nézd meg a kosarat!”. A régi, piszkos szeneskosár tiszta lett. „Fiam, ez történik akkor is, amikor a Bibliát olvasod. Lehet, hogy nem érted, vagy nem emlékszel mindenre, de amikor olvasod, az kívül-belül megváltoztat. Ez Isten munkája az életünkben. Ez az, amit csak Isten tud elvégezni, átalakítani bennünket kívül-belül, és lassan Krisztushoz, a Fiához hasonlók leszünk.

A mennyei világból egy könyvön, a Szentíráson keresztül kaptunk világos, tiszta üzeneteket. Az természetes, hogy nem értünk belőle mindent. „Mert amiképpen magasabbak az egek a földnél, akképpen magasabbak az én útjaim a ti útjaitoknál és az én gondolataim a ti gondolataitoknál!” – mondja az Úr. Én magam is, amikor 16–17 évesen először elolvastam a Bibliát, alig tudtam valamit felfogni belőle. Mégis világosan éreztem, hogy különleges ez a könyv, erő árad belőle, egyértelmű volt, hogy Isten üzenete. Ahogy tanulmányoztam, egyre többet megértettem belőle. Az egész életemet megváltoztatta. Nélküle csak tévelyegnénk, elveszettek lennénk. Az emberek írnak és mondanak mindenfélét, és annak épp az ellenkezőjét is. Ki tudna eligazodni, hogy mi igaz és mi nem. Isten igéje azonban segít. Világosan megmutatja azt, hogy mi az igazság és mi a szeretet. Ez a két kérdés foglalkoztatja leginkább az embereket. Még a k egyetlen, véreskezű római helytartó, Pilátus is azt kérdezte Jézustól, hogy mi az igazság. Minden tudományos és művészeti kutatás célja, hogy közelebb jussunk a válaszhoz, hogy mi az igazság és mi a szeretet! A Biblia erre a két kérdésre válaszol. Jézus az életével és áldozatával bemutatta nekünk az igazi, önfeláldozó, szolgáló és a bennünket mérhetetlenül sokra értékelő isteni szeretetet. Tanításaiban világossá tette, hogy mi az igazság. Merülj el te is a Szentírás olvasásában, nem baj, ha nem értesz mindent! Olvasd kitartóan, és meglátod, hogy egyre több mindent megértesz majd belőle. Kérd Istent imádságban olvasása előtt, hogy Szentlelkével legyen ott, és adjon neked értelmet az olvasottak felfogásához! Meglátod azt is, hogy csodát művel benned! Jézus „megszentel és megtisztít a víznek fürdőjével az ige által.” (Efezusi levél 5,26)

„Tiszta vizet hintek rátok, hogy megtisztuljatok… Új szívet adok nektek, és új lelket adok belétek.” (Ezékiel könyve 25–26)

