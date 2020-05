Minőségi idő

Amit hallottunk és láttunk, hirdetjük nektek, hogy nektek is közösségetek legyen velünk, és pedig a mi közösségünk az Atyával és az ő Fiával, a Jézus Krisztussal. És ezeket azért írjuk nektek, hogy örömetek teljes legyen.” (János első levele 1,3–4)

Bogi a szobájában csinálta a házi feladatokat. Amikor belefáradt vagy elunta, akkor felállt, kiment vizet inni, pár szót váltott anyukájával, tesójával. Aztán újra leült az asztalához végezni a tennivalót. Így teltek-múltak az órák. Aztán ebéd, később vacsora. Napközben, amikor elunta magát, belenézett egy-egy videóba, hogy kikapcsolódjon. Egyszer-egyszer kiment az udvarra, hogy levegőt szívjon, hogy a természetben is legyen, megsimogatta a cicájukat. Étkezések alatt is csak a legszükségesebb dolgokat beszélték meg, hogy ki hol tart, kinek mit kell még elvégeznie.

Bogi érezte, hogy valami hiányzik, de nem tudta pontosan megfogalmazni a maga számára, hogy mi az. Aztán ebéd után, amikor mindenki egy kicsit megpihent, a nappaliban összegyűlt a család. Mindenki lazított egy kicsit, elkezdtek beszélgetni. Megkérdezték egymástól, hogy ki hogy van, hol áll a dolgaival. Kialakult egy mélyebb beszélgetés, komolyabb dolgok is s zóba kerültek. Figyeltek egymásra, közben nem olvasgattak, kütyüztek, hanem egymás szemébe néztek. Érdekelte őket a másik. Hogy mi van a kistesóval, anyuval, apuval, Bogival. Este, amikor Bogi végiggondolta a napját, érezte, hogy ez a közösen eltöltött óra volt a nap fénypontja.

Minőségi időt kell egymással eltöltenünk, hogy a kapcsolatunk erősödjön. Ez azt jelenti, hogy beszélgetnünk kell egymással, hogy megértsük egymást, hogy meg tudjuk osztani örömeinket, bánatainkat, gondolatainkat, érzéseinket, hogy követni tudjuk egymás életét.

A karanténban is megfigyelhettük magunkon, hogy vannak olyan napok, amikor annyira elmerülünk a dolgainkban, hogy alig beszélgetünk egymással, alig töltünk minőségi időt, bár egy lakásba vagyunk bezárva, de nem vagyunk együtt igazán lelkileg. Ezért mi is tudatosan figyelünk rá, hogy töltsünk minőségi időt egymással: séta, beszélgetés, közös áhítat, együtt munkálkodás.

Az Istennel való kapcsolatunkat, és az embertársainkkal való kapcsolatot párhuzamba lehet állítani. Azt írja a Biblia, hogy ha nem szereted az embertársadat, akit látsz, hogyan szerethetnéd Istent, akit nem látsz. Úgy vagyunk a legközvetlenebb kapcsolatban valakivel, ha beszélgetünk. A személyes kapcsolat lényege, hogy nem közvetítőn keresztül beszélünk vele, hanem szemtől-szembe. Megvan a jelentősége a közös imának, igetanulmánynak, igehirdetésnek, de mindezt felülmúlja a személyes kapcsolat, beszélgetés.

Istennel való kapcsolatodat is csak úgy tudod ápolni, ha Vele is minőségi időt töltesz. Amikor csak vele vagy, neki szánod az idődet és a figyelmedet. Ha elmondod neki, hogy mi foglalkoztat, mit szeretnél, mire vágysz, mi a célod, mit akarsz. Ha kikéred a tanácsát a dolgaidban. Ha időt szánsz Rá, Ő válaszolni fog. Csak meg kell várnia a választ, ahogy Jézus is tette. Isten ki tudja fejteni, el tudja mondani, meg tudja értetni számunkra, hogy mi a szándéka, terve arra a dologra nézve. Ehhez idő, csend, figyelem, elmélyülés, imádkozás szükséges, és természetesen az Isten igéjének kutatása, vezetésének igénylése. Kifejezhetjük a vágyunkat, hogy vonjon be Isten a maga légkörébe, amely magasabb rendű kapcsolat, mint bármely emberi kapcsolat.

Tölts minőségi időt embertársaiddal és Istennel! Így gazdagodhatsz és gazdagíthatsz!

Szerető barátod: Attila bácsi

[email protected]