MINDENNEK RENDELT IDEJE VAN!

„Mindennek megvan a rendelt ideje, és megvan az ideje az ég alatt minden eseménynek. Ideje van a születésnek, és ideje van a meghalásnak; ideje van az ültetésnek, ideje van az ültetvény kiszaggatásának… Ideje van a sírásnak, és ideje van a nevetésnek; ideje van a jajgatásnak, és ideje van a táncolásnak. Ideje van a kövek szétszórásának, és ideje van a kövek összegyűjtésének; ideje van az ölelésnek, és ideje van az öleléstől való tartózkodásnak. Ideje van a keresésnek, és ideje van az elvesztésnek; ideje van a megőrzésnek, és ideje van az eldobásnak.” (Prédikátor könyve 3,1–2, 4–6)

Amália hat éves, a tükör előtt áll, nézegeti magát. Érdekes képet láthat. Édesanyja tűsarkú cipőjében, szalmakalapjában topogva forgolódik. Hirtelen kinyílik az ajtó és belép a nagymamája. Meglepetésében összecsapja a tenyerét. – Hát te mit csinálsz itt?

– Én vagyok anya – mondja Amália.

Ilyenek vagyunk mi gyerekkorunkban, szeretnénk olyanok lenni, mint a szüleink. Amikor aztán úgy 40 éves lesz valaki, akkor szeretne fiatalabb lenni, hiszen kezd őszülni a haja, ráncosodni az arca. Visszavágyik a gyerekkor gondtalan napjaira.

Most kezdődik az iskola, a tanulás ideje van. Ismereteket gyűjthetsz, készülhetsz az életfeladatodra, arra, amiben majd dolgozni fogsz. Az iskolában emberi kapcsolatokat teremthetsz, gyakorolhatod a figyelmességet, a kedvességet. Még ha online oktatás lesz, akkor is megtudod ezeket tenni. Így formálódhat a jellemed. Örülj mindig annak, amiben vagy és örömmel teljesítsd azt a feladatot, ami éppen adott a te számodra.

Gyakran megfigyeltem az életben, hogy amikor az ember tanul, akkor arra vágyakozik, hogy pénzt keressen és dolgozzon. Amikor már felnőtt, és szinte minden ideje le van kötve a pénzkeresettel, akkor visszavágyik az iskolába. Sok aktív dolgozó szeretne nyugdíjas lenni. Sok nyugdíjas viszont szeretne fiatalabb lenni, és aktívabb életet élni, azt érezni, hogy nagyobb szükség van rájuk.

A leghelyesebb hozzáállás mindig az, hogy abban a korban érezzük magunkat jól, amiben éppen vagyunk, és annak a kornak a lehetőségeit használjuk jól ki. Jézus nagy dolgokat vitt véghez az életében. Embereket gyógyított, tanított, halottakat támasztott és felkészítette az embereket az örök életre. Kereszthalált szenvedett és feltámadt! Megváltotta az emberiséget. Ilyen nagy dolgokat senki nem vitt véghez ezen a világon. Fiatalon mégis egy ácsműhelyben dolgozott a földi apja mellett. Megtanulta a mesterséget, segített a szüleinek, engedelmes gyermekként és ifjúként élte meg ezt az időszakot. Fizikai munkát végzett, az emberek között járt-kelt, sok-sok tapasztalatot gyűjtött. Mindennek rendelt ideje volt az ő életében is. Tizenkét évesen rádöbbent a maga nagy küldetésére, mégis visszament az ő szüleihez Názáretbe és engedelmesen végezte a feladatait. Tudta, hogy életének ebben a szakaszban a tanulás ideje van.

Isten téged is elhívott valamilyen jelentős feladatra, küldetésed van ebben a világban. A te korodban azonban, most a felkészülés ideje van. Hálás lehetsz, hogy ismereteket gyűjthetsz, hogy tanulhatsz, hogy készülhetsz a hivatásodra. Ne akarj mást csinálni, mint ami most a kötelezettséged, élj a lehetőségekkel! Az emberek között járva gyűjts te is értékes tapasztalatokat!

Szerető barátod: Attila bácsi

[email protected]

Tel.: 30/2-26-27-28